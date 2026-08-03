Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στον Πύργο τα ξημερώματα της Κυριακής - Δύο τα περιστατικά

Άγριο ξύλο έπεσε σε πανηγύρι σε χωριό του δήμου Πύργου, τα ξημερώματα της Κυριακής, με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι να καταλήξουν στο Αστυνομικό Τμήμα και το νοσοκομείο της πόλης.

Συγκεκριμένα εκτυλίχθηκαν δύο περιστατικά στον ίδιο χώρο προφανώς για διαφορετικούς λόγους, αλλά με την ίδια κατάληξη.

Το ένα περιστατικό αφορούσε δύο παρέες που ήρθαν στα χέρια με πολύ ένταση και μικροτραυματισμούς με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι να καταλήξουν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Το δεύτερο ήταν ανάμεσα σε… πρώην συγγενικά πρόσωπα. Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση η ένταση του επεισοδίου ήταν τέτοια που όπως αναφέρθηκε υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

Φτάνοντας οι αστυνομικοί εκεί, προσήγαγαν τους εμπλεκόμενους στο Αστυνομικό Τμήμα, από όπου αποχώρησαν όταν ξημέρωσε, αφότου δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις και δεν υποβλήθηκαν μηνύσεις.

Πηγή: ilialive.gr