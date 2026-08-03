Τι συναντά ο ΠΑΟΚ; Από τη Σόφια των αναμνήσεων στο Καζακστάν των προκλήσεων

Από γνώριμες ευρωπαϊκές έδρες μέχρι μακρινές και απαιτητικές αποστολές, το SDNA εξετάζει τα πιθανά εμπόδια που μπορεί να βρεθούν στον δρόμο του ΠΑΟΚ.

Με τον ηττημένο του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι - Λέφσκι Σόφιας κληρώθηκαν στα πλέι οφ του Εuropa League οι ασπρόμαυροι, εφόσον πάντα αποκλείσουν την Άντερλεχτ στον προηγούμενο γύρο. Το SDNA αναλύει το προφίλ και τα σημεία-κλειδιά της σταχτοπούτας του περσινού Champions League αλλά και της Λέφσκι που δεν ξυπνάει ευχάριστες αναμνήσεις στους Θεσσαλονικείς.

Καϊράτ Αλμάτι... η σταχτοπούτα

Η Καϊράτ είναι ένας από τους ιστορικότερους και πιο αναγνωρίσιμους συλλόγους της Κεντρικής Ασίας. Το πολύωρο ταξίδι, το υψόμετρο, η αγωνιστική ετοιμότητα και η ποιότητα του ρόστερ δημιουργούν ένα απαιτητικό ευρωπαϊκό εμπόδιο για κάθε πιθανό αντίπαλο, φυσικά και για τον ΠΑΟΚ.

Η πόλη και το γήπεδο

Η ομάδα εδρεύει στο Αλμάτι, τη μεγαλύτερη πόλη του Καζακστάν, κοντά στα σύνορα με το Κιργιστάν. Η απόσταση από τη Θεσσαλονίκη ξεπερνά τα 4.000 χιλιόμετρα, με το ταξίδι να απαιτεί αρκετές ώρες και συνήθως ενδιάμεσο σταθμό. Η διαφορά ώρας και το υψόμετρο των περίπου 800 μέτρων αποτελούν επιπλέον ιδιαιτερότητες.

Παραδοσιακή έδρα της Καϊράτ είναι το Central Stadium, χωρητικότητας 23.800 θεατών, με φόντο τις χιονισμένες οροσειρές του Τιεν Σαν. Διαθέτει φυσικό χλοοτάπητα ενισχυμένο με συνθετικές ίνες και όχι τεχνητό αγωνιστικό χώρο. Η μεγάλη απόσταση των κερκίδων λόγω του στίβου περιορίζει κάπως την πίεση, όμως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια το γήπεδο γεμίζει και προσφέρει σημαντική ώθηση στους γηπεδούχους.

Το αγωνιστικό προφίλ

Προπονητής είναι ο Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν, ο άνθρωπος που οδήγησε την Καϊράτ για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League. Η ομάδα διαθέτει τεχνικούς ποδοσφαιριστές, ταχύτητα στα άκρα και εμπειρία από διεθνείς αγώνες. Το πρωτάθλημα του Καζακστάν διεξάγεται με ημερολογιακό έτος, επομένως βρίσκεται σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό όταν αρχίζουν τα προκριματικά.

Στην εστία ξεχωρίζει ο 22χρονος διεθνής Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ. Η άμυνα διαθέτει εμπειρία με τον 38χρονο Λευκορώσο Αλεξάντρ Μαρτίνοβιτς, τον Βραζιλιάνο Λούκας Άφρικο και τον Πορτογάλο Λουίς Μάτα.

Στον άξονα βρίσκονται οι Αντιλέτ Σαντιμπέκοφ, Γιαάκο Οκσάνεν και Οΐβα Γιούκολα, ενώ στην επίθεση ξεχωρίζουν ο Πορτογάλος Ζορζίνιο, ο Βραζιλιάνος Έντμιλσον και ο γνώριμος από τη θητεία του στον Ατρόμητο και τη Λέγκια Βαρσοβίας Μαρκ Γκουάλ. Σημαντικό ρόλο έχουν και οι νεαροί Αζαμάτ Τουγιακμπάεφ και Ισμαΐλ Μπεκμπολάτ.

Το μεγάλο προϊόν της ακαδημίας, ο Ντάσταν Σατπάεφ, αποχώρησε πλέον για την Τσέλσι, αφού προηγουμένως είχε εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή της Καϊράτ και στον νεότερο διεθνή στην ιστορία του Καζακστάν.

Η ιστορία και η τροπαιοθήκη

Η Καϊράτ ιδρύθηκε το 1954 και υπήρξε ο βασικός εκπρόσωπος του Καζακστάν στις σοβιετικές διοργανώσεις. Μετρά πέντε πρωταθλήματα, δέκα Κύπελλα και τρία Σούπερ Καπ Καζακστάν.

Το 2021 συμμετείχε στους ομίλους του Conference League, ενώ το 2025 έκανε ακόμη μεγαλύτερο βήμα, αποκλείοντας τη Σέλτικ και φτάνοντας για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League. Σε ένα πιθανό αντάμωμα με τον ΠΑΟΚ, το σημαντικότερο «όπλο» της δεν θα είναι μόνο η ποιότητά της, αλλά και μία από τις πιο δύσκολες και μακρινές αποστολές του ευρωπαϊκού χάρτη.

Λέφσκι Σόφιας: Η.... πληγή των προκριματικών

Ύστερα από μία μακρά περίοδο οικονομικών και αγωνιστικών δυσκολιών, η Λέφσκι επέστρεψε στον θρόνο του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, βάζοντας τέλος στην απόλυτη κυριαρχία της Λουντογκόρετς και εξασφαλίζοντας την επιστροφή της στα προκριματικά του Champions League.

Η πόλη και το γήπεδο

Η Λέφσκι εδρεύει στη Σόφια και αποτελεί έναν από τους δύο μεγάλους ποδοσφαιρικούς πόλους της πρωτεύουσας μαζί με την ΤΣΣΚΑ. Η μεταξύ τους αντιπαλότητα χωρίζει ολόκληρη τη χώρα, με τη Λέφσκι να διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές βάσεις φιλάθλων στη Βουλγαρία.

Έδρα της είναι το στάδιο Γκεόργκι Ασπαρούχοφ, γνωστό ως «Γκερένα», το οποίο φέρει το όνομα του σπουδαίου θρύλου της ομάδας. Η λειτουργική του χωρητικότητα υπολογίζεται περίπου στις 17.700 θέσεις. Έχει παρουσιαστεί σχέδιο πλήρους ανακατασκευής, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου περίπου 25.000 θεατών.

Το «Γκερένα» ξυπνά δυσάρεστες αναμνήσεις στον ΠΑΟΚ. Τον Ιούλιο του 2022 η Λέφσκι επικράτησε με 2-0 του Δικεφάλου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το 1-1 της ρεβάνς στην Τούμπα δεν ήταν αρκετό για τον ΠΑΟΚ, που γνώρισε έναν από τους πιο οδυνηρούς ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς της σύγχρονης ιστορίας του.

Το αγωνιστικό προφίλ

Προπονητής είναι ο Ισπανός Χούλιο Βελάσκεθ, ο οποίος δημιούργησε ένα σύνολο με πειθαρχία, ένταση και ξεκάθαρο αγωνιστικό προσανατολισμό. Η Λέφσκι διατηρεί μικρές αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές, πιέζει συντονισμένα, διεκδικεί δυναμικά τις δεύτερες μπάλες και επιχειρεί να χτυπήσει με ταχύτητα από τα άκρα.

Στην εστία ξεχωρίζει ο 24χρονος διεθνής Σβετοσλάβ Βούτσοφ. Η άμυνα στηρίζεται στους Κρίστιαν Ντιμιτρόφ, Νίκολα Σεραφίμοφ και Κρίστιαν Μακούν, ενώ οι Άλνταϊρ Νέβες και Άλεξ Θεντέγιες προσφέρουν επιθετικά ανεβάσματα από τις πλευρές.

Στον άξονα υπάρχουν οι Γκάσπερ Τρντιν, Ελ Μεχντί Ελ Μουμπαρίκ και Ακράμ Μπουράς. Μεγαλύτερη προσωπικότητα της επίθεσης είναι ο Έβερτον Μπάλα, πρώτος σκόρερ της πρωταθληματικής σεζόν με 18 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Σημαντικές λύσεις προσφέρουν ακόμη οι Ρεϊνάλντο, Άρμστρονγκ Όκο-Φλεξ, Χουάν Περέα και Μουσταφά Σανγκαρέ. Ο Μαρίν Πέτκοφ και ο Μάρκο Ντούγκαντζιτς ανήκαν στο ρόστερ της περασμένης περιόδου, αλλά δεν βρίσκονται στην τωρινή ευρωπαϊκή λίστα.

Η ιστορία και η τροπαιοθήκη

Η Λέφσκι ιδρύθηκε το 1914 και διαθέτει 27 πρωταθλήματα, 26 Κύπελλα και τρία Σούπερ Καπ Βουλγαρίας. Τη σεζόν 2025-26 επέστρεψε στην κορυφή έπειτα από 17 χρόνια, σταματώντας το σερί 14 τίτλων της Λουντογκόρετς.

Στα φετινά προκριματικά απέκλεισε αρχικά την Μπόρατς με συνολικό σκορ 5-1 και στη συνέχεια την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα με 3-2, επιβεβαιώνοντας ότι η «Γαλάζια Χιονοστιβάδα» έχει επιστρέψει για τα καλά.