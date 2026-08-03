Με Μπραν ή Απόλλωνα Λεμεσού ο ΠΑΟΚ, στο σενάριο του Conference

Τον νικητή του ζευγαριού Μπραν - Απόλλων Λεμεσού θα αντιμετωπίσει ο Δικέφαλος, αν γνωρίσει τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ στο Europa League και «υποβιβαστεί» στο Conference League.
Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί σ' αυτό το σενάριο στο γήπεδο της Τούμπας στις 20 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στις 27 του ίδιου μήνα στο Μπέργκεν της Νορβηγίας ή στη Λεμεσό της Κύπρου.
Υπενθυμίζεται, πως μετά την κλήρωση του Europa League, ο ΠΑΟΚ αν προκριθεί επί της Άντερλεχτ θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι, στις ίδιες ημερομηνίες (20 & 27/8), με τη διαφορά πως ο πρώτος αγώνας θα είναι εκτός έδρας.
Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια:
Τουν / Βίκινγκουρ - Μπόρατς / Βίτεμπσκ
Σάμροκ Ρόβερ / Εγνάτια - Κουόπιο / Κραϊόβα
Τρε Φιόρι / Ντρίτα - Φλόρα Ταλίν / Ίντερ Ντε Εσκάλδες
Λεχ Πόζναν / Κλάσβικ - Ρίγκα / Γκιόρ
Λίνκολν / Ομόνοια - Λάρνε / Ιμπέρια Τιφλίδας
Ελσίνκι / Μάδεργουελ - Φράιμπουργκ
Φερεντσβάρος / Γκόρνικ Ζάμπρε - Μονακό
Ίντερ Τούκου / Βαντούζ - Ντέμπρετσεν / Κοπενχάγη
Μπενφίκα / Χαρτς - Πάιντε / Ραπίντ
Κλουζ / Τρόμσο - Μπράιτον
Ζαλγκίρις / Χάιντουκ - Ρακόφ / Χάμαρμπι
Παναθηναϊκός / ΤΣΣΚΑ 1948 - Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας
Γκέτεμπουργκ / Γκεντ - Χιμπέρνιαν / Σκεντίγια
ΠΑΟΚ / Άντερλεχτ - Μπραν / Απόλλων Λεμεσού
Αταλάντα - Χάποελ Τελ Αβίβ / Κατοβίτσε
Μποχέμιανς / Μίτιλαντ - Ριέκα / Λιβς
Γιαγκελόνια / Ρέιντζερς - Γιάμπλονετς / RFS
Βαλούρ / Νόρτζελαντ - Σέριφ Τιρασπόλ / Σεντ Γκάλεν
Άουντα / Ντινάμι Σίτι - Πάφος / Ζάλτσμπουργκ
Νόα / Σίον - Άγιαξ / Σέλμπουρν
Μπράγκα/ Ντινάμο Μινσκ - Μπεϊτάρ / Αούστρια Βιέννης
Τβέντε / DAC 1904 - Ντιναμό Κιέβου / Καράμπαγκ
Χετάφε - Παρτιζάν / Τόμπολ
Λουγκάνο / Ρούναβικ - Μακάμπι Τελ Αβίβ / ΤΣΣΚΑ Σόφιας