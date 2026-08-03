Με Μπραν ή Απόλλωνα Λεμεσού ο ΠΑΟΚ, στο σενάριο του Conference

Με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν - Απόλλων Λεμεσού ο ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του Conference, εφόσον αποκλειστεί από την Άντερλεχτ - Το πρώτο ματς στην Τούμπα

Τον νικητή του ζευγαριού Μπραν - Απόλλων Λεμεσού θα αντιμετωπίσει ο Δικέφαλος, αν γνωρίσει τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ στο Europa League και «υποβιβαστεί» στο Conference League.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί σ' αυτό το σενάριο στο γήπεδο της Τούμπας στις 20 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στις 27 του ίδιου μήνα στο Μπέργκεν της Νορβηγίας ή στη Λεμεσό της Κύπρου.

Υπενθυμίζεται, πως μετά την κλήρωση του Europa League, ο ΠΑΟΚ αν προκριθεί επί της Άντερλεχτ θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι, στις ίδιες ημερομηνίες (20 & 27/8), με τη διαφορά πως ο πρώτος αγώνας θα είναι εκτός έδρας.

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια:

Τουν / Βίκινγκουρ - Μπόρατς / Βίτεμπσκ

Σάμροκ Ρόβερ / Εγνάτια - Κουόπιο / Κραϊόβα

Τρε Φιόρι / Ντρίτα - Φλόρα Ταλίν / Ίντερ Ντε Εσκάλδες

Λεχ Πόζναν / Κλάσβικ - Ρίγκα / Γκιόρ

Λίνκολν / Ομόνοια - Λάρνε / Ιμπέρια Τιφλίδας

Ελσίνκι / Μάδεργουελ - Φράιμπουργκ

Φερεντσβάρος / Γκόρνικ Ζάμπρε - Μονακό

Ίντερ Τούκου / Βαντούζ - Ντέμπρετσεν / Κοπενχάγη

Μπενφίκα / Χαρτς - Πάιντε / Ραπίντ

Κλουζ / Τρόμσο - Μπράιτον

Ζαλγκίρις / Χάιντουκ - Ρακόφ / Χάμαρμπι

Παναθηναϊκός / ΤΣΣΚΑ 1948 - Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας

Γκέτεμπουργκ / Γκεντ - Χιμπέρνιαν / Σκεντίγια

ΠΑΟΚ / Άντερλεχτ - Μπραν / Απόλλων Λεμεσού

Αταλάντα - Χάποελ Τελ Αβίβ / Κατοβίτσε

Μποχέμιανς / Μίτιλαντ - Ριέκα / Λιβς

Γιαγκελόνια / Ρέιντζερς - Γιάμπλονετς / RFS

Βαλούρ / Νόρτζελαντ - Σέριφ Τιρασπόλ / Σεντ Γκάλεν

Άουντα / Ντινάμι Σίτι - Πάφος / Ζάλτσμπουργκ

Νόα / Σίον - Άγιαξ / Σέλμπουρν

Μπράγκα/ Ντινάμο Μινσκ - Μπεϊτάρ / Αούστρια Βιέννης

Τβέντε / DAC 1904 - Ντιναμό Κιέβου / Καράμπαγκ

Χετάφε - Παρτιζάν / Τόμπολ

Λουγκάνο / Ρούναβικ - Μακάμπι Τελ Αβίβ / ΤΣΣΚΑ Σόφιας