Η Σερβία δεν στηρίζει Ινφαντίνο για τις επόμενες εκλογές στη FIFA

Η Ομοσπονδίας της γειτονικής χώρας απέσυρε την υποστήριξή της προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο για μια νέα θητεία ως Πρόεδρος της FIFA.

Η Σερβία γίνεται η τρίτη χώρα μετά την Αγγλία και την Ουαλία, που ανακοίνωσε ότι αποσύρει τη στήριξή της στον Τζιάνι Ινφαντίνο για την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA.



«Πιστεύουμε ότι καμία απόφαση στρατηγικής σημασίας για το μέλλον του ποδοσφαίρου δεν πρέπει να λαμβάνεται χωρίς ευρεία συναίνεση και ανοιχτή διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», αναφέρουν οι Σέρβοι.



Η απόφαση ακολούθησε τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αποτυχημένη προσπάθεια πώλησης μεριδίων εμπορικής εκμετάλλευσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, υπόθεση που προκάλεσε έντονη κριτική και από την UEFA.



Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας της Σερβίας:



Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σερβίας απέσυρε την υποστήριξή της προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο για μια νέα θητεία ως Πρόεδρος της FIFA. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι παρείχαμε στον κ. Ινφαντίνο γραπτή υποστήριξη στις 25 Μαΐου του τρέχοντος έτους, αλλά αφού εξετάσαμε προσεκτικά τα γεγονότα που έχουν βλάψει σοβαρά τη φήμη τόσο της FIFA όσο και του Προέδρου της κατά το παρελθόν διάστημα, αυτή είναι η μόνη λογική και ορθολογική κίνηση.



Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σερβίας πιστεύει ότι το μέλλον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου πρέπει να βασίζεται στη διαφάνεια, τον διάλογο, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνεργασία μεταξύ όλων των συνομοσπονδιών και των εθνικών ομοσπονδιών.



Πιστεύουμε ότι καμία απόφαση στρατηγικής σημασίας για το μέλλον του ποδοσφαίρου δεν πρέπει να λαμβάνεται χωρίς ευρεία συναίνεση και ανοιχτή διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.



Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σερβίας παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία με τη FIFA, την UEFA και όλες τις εθνικές ομοσπονδίες με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση του ποδοσφαίρου, αλλά πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται νέα εμπιστοσύνη, μια νέα προσέγγιση και ηγεσία που θα συμβάλουν στην ανανέωση του διαλόγου, της ενότητας και της αξιοπιστίας των διεθνών ποδοσφαιρικών θεσμών.