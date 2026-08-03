Παναθηναϊκός: Στο TransferRoom της Μαδρίτης ο Κοτσόλης

Ο Στέφανος Κοτσόλης θα δώσει το «παρών» στο TransferRoom της Μαδρίτης, μαζί με εκπροσώπους εκατοντάδων ομάδων και ατζέντηδες από όλη την Ευρώπη.

Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Στέφανος Κοτσόλης, αναχωρεί αργά το βράδυ με προορισμό τη Μαδρίτη, όπου την Τρίτη θα δώσει το «παρών» στο διεθνές event του TransferRoom, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι εκατοντάδων συλλόγων και ατζέντηδες ποδοσφαιριστών από κάθε γωνιά της Ευρώπης.

Το συγκεκριμένο event αποτελεί μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις της μεταγραφικής αγοράς, συγκεντρώνοντας στελέχη ομάδων, μάνατζερ και ανθρώπους του ποδοσφαίρου, οι οποίοι πραγματοποιούν συναντήσεις και συζητήσεις γύρω από υφιστάμενες αλλά και μελλοντικές μεταγραφικές υποθέσεις.

Η παρουσία του Στέφανου Κοτσόλη στη διοργάνωση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Παναθηναϊκού να έχει ενεργό ρόλο στα σημαντικότερα διεθνή φόρα της ποδοσφαιρικής αγοράς, παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις και διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με συλλόγους και εκπροσώπους παικτών.

Παράλληλα με τις επαφές που αφορούν την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, τέτοιες διοργανώσεις αποτελούν πολύτιμη ευκαιρία για την ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών και τη διεύρυνση του δικτύου επαφών, κάτι που μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.