«Η Βιλερμπάν δίνει δανεικό τον Αρμόνι Μπρουκς στην Βαλένθια»

Μια ανάσα από σπουδαία κίνηση βρίσκεται η Βαλένθια, η οποία θα ανεβάσει επίπεδο την περιφερειακή της γραμμή. Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Τσέμα Ντε Λούκας, η Βιλερμπάν δίνει δανεικό τον Αρμόνι Μπρουκς στους «πορτοκαλί» για την επόμενη σεζόν.
Η Γαλλική ομάδα μετά την αποχώρηση του Σιλβέν Φρανσίσκο δεν μπόρεσε να διατηρήσει στο ρόστερ της ούτε τον Άρμονι Μπρουκς, ενώ όπως όλα δείχνουν και ο Ντάνιελ Τάις θα αποτελέσει παρελθόν.
Δημοσιεύματα από το Ισραήλ την Κυριακή (2/8) έκαναν λόγω για συζητήσεις των δυο πλευρών, ωστόσο ο έγκριτος Ισπανός δημοσιογράφος το πήγε ένα βήμα παρακάτω, αναφέροντας πως ο Μπρουκς θα είναι παίκτης της Βαλένθια στην επόμενη σεζόν.
Ο 28χρονος σκόρερ προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο στην Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 10.6 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά αγώνα.
El movimiento será una especie de cesión de ASVEL por una temporada.— Chema de Lucas (@chemadelucas) August 3, 2026
Brooks will be on loan to Valencia Basket by ASVEL for next season. https://t.co/qU2tBcGMvj