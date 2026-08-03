Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Τσέμα Ντε Λούκας, η Βιλερμπάν δίνει δανεικό τον Αρμόνι Μπρουκς στην Βαλένθια για τη νέα σεζόν.

Μια ανάσα από σπουδαία κίνηση βρίσκεται η Βαλένθια, η οποία θα ανεβάσει επίπεδο την περιφερειακή της γραμμή. Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Τσέμα Ντε Λούκας, η Βιλερμπάν δίνει δανεικό τον Αρμόνι Μπρουκς στους «πορτοκαλί» για την επόμενη σεζόν.

Η Γαλλική ομάδα μετά την αποχώρηση του Σιλβέν Φρανσίσκο δεν μπόρεσε να διατηρήσει στο ρόστερ της ούτε τον Άρμονι Μπρουκς, ενώ όπως όλα δείχνουν και ο Ντάνιελ Τάις θα αποτελέσει παρελθόν.

Δημοσιεύματα από το Ισραήλ την Κυριακή (2/8) έκαναν λόγω για συζητήσεις των δυο πλευρών, ωστόσο ο έγκριτος Ισπανός δημοσιογράφος το πήγε ένα βήμα παρακάτω, αναφέροντας πως ο Μπρουκς θα είναι παίκτης της Βαλένθια στην επόμενη σεζόν.

Ο 28χρονος σκόρερ προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο στην Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 10.6 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά αγώνα.