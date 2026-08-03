Απόφαση ελήφθη: Στο χειρουργείο ο Μεϊτέ - Τι αναφέρει ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την είδηση πως ο Σουαλιό Μεϊτέ αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για την αντιμετώπιση του τραυματισμού του.

Απόφαση ελήφθη για τον Γάλλο μέσο, ο οποίος ξεκίνησε την αποκατάστασή του συντηρητικά, όμως το χειρουργείο δεν αποφεύχθηκε, με την απόφαση να λαμβάνεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες μετά από συζητήσεις του Γάλλου με το ιατρικό επιτελείο του Δικεφάλου.

Όπως ενημέρωσε και επίσημα ο ΠΑΟΚ, ο Σουαλιό Μεϊτέ θα περάσει μετά από κοινή απόφαση την πόρτα του χειρουργείου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή (7/8).

Στη Νέα Μεσημβρία βρέθηκαν και σήμερα το πρωί οι ασπρόμαυροι ενόψει του πρώτου παιχνιδιού με την Άντερλεχτ (6/8 20:45) στο γήπεδο της Τούμπας.

Στα «πιτς» παραμένουν οι Κιρίλ Ντεσπόντοφ, Φιόντορ Τσάλοβ και Γιάννης Σαρρής, ενώ στα πλάνα του Αλέσιο Λίσι αναμένεται να μπει από μέρα σε μέρα και ο Τομ Λουσέ.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Με μία πρωινή προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας συνεχίστηκε το πρωί της Δευτέρας η προετοιμασία της ομάδας με φόντο την αναμέτρηση της προσεχούς Πέμπτης (06.08, 20:45) με αντίπαλο την Άντερλεχτ.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις επιθετικών αυτοματισμών, δουλειά στην τακτική και ολοκληρώθηκε με δίτερμα.

Αναφορικά με το ιατρικό δελτίο, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε θεραπεία και πρόγραμμα ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο, συνεχίζοντας την αποθεραπεία του.

Όσον αφορά τον Σουαλιό Μεϊτέ , έπειτα από κοινή απόφαση, επιλέχθηκε η χειρουργική αντιμετώπιση του τραυματισμού του.

Η επόμενη προπόνηση της ομάδας είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τρίτης (04.08).»