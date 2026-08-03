Ξεκίνησαν οι επίσημες διαπραγματεύσεις Λίβερπουλ - Παρί Σεν Ζερμέν για τον Μπαρκολά

Η Λίβερπουλ έχει μπει δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής και, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ξεκίνησε επίσημες διαπραγματεύσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

Ο 23χρονος Γάλλος εξτρέμ αποτελεί τον βασικό στόχο των «Reds» μετά την αποχώρηση του Μοχάμεντ Σαλάχ, με τη διοίκηση να ψάχνει τον ποδοσφαιριστή που θα ηγηθεί της νέας επιθετικής γραμμής.

Η περίπτωση του Μπαρκολά είναι εδώ και αρκετές εβδομάδες στην κορυφή της λίστας της Λίβερπουλ. Ο διεθνής Γάλλος θέλει να αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν, αφού δεν θεωρείται βασική επιλογή στα αγωνιστικά πλάνα του Λουίς Ενρίκε και ψάχνει μια νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο σύλλογοι ξεκίνησαν πλέον επίσημες συνομιλίες για τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή. Η Λίβερπουλ κατέθεσε αρχική πρόταση που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η Παρί Σεν Ζερμέν κοστολογεί τον ποδοσφαιριστή σημαντικά υψηλότερα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές στο οικονομικό σκέλος.