Μουζακίτης: «Το κίνητρο είναι τεράστιο, ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είναι η Ναϊμέγκεν, έβλεπα Τάντιτς από μικρός»

Ο νεαρός χαφ του Ολυμπιακού μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League στο «Γ. Καραϊσκάκης» (4/8, 21:00).

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χρήστου Μουζακίτη πριν τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Το μήνυμά του στον κόσμο του Ολυμπιακού: «Ευχαριστούμε για τις ευχές σας για καλή σεζόν. Ο κόσμος και εμείς περιμένουμε καιρό να γυρίσουμε εδώ. Είμαστε χαρούμενοι που θα δούμε τον κόσμο που θα μας υποδεχθεί όπως μόνο αυτό ξέρει και είμαστε έτοιμοι να του δώσουμε χαρά».

Για την πρώτη του εμπειρία στα προκριματικά και πόσο διαφορετική ήταν η προετοιμασία: «Είναι η πρώτη χρονιά που θα παίξω προκριματικά. Δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην προετοιμασία. Η βασική διαφορά είναι ότι ξεκινήσαμε νωρίτερα. Το σκεπτικό και το πλάνο είναι ίδιο. Δεν βλέπουμε κάποια διαφορά στο πόσο μεγάλο θα είναι το παιχνίδι. Το κίνητρο είναι τεράστιο, θέλουμε να παίξουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ και είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τη Ναϊμέγκεν και να κερδίσουμε».

Για το γεγονός ότι πέρσι έκανε τα καλύτερα παιχνίδια του στο Champions League και αν του δίνει έξτρα κίνητρο: «Να ξεχάσουμε τα περσινά. Κάθε παιχνίδι το αντιμετωπίζουμε το ίδιο. Το Τσάμπιονς Λιγκ δίνει μεγαλύτερο κίνητρο. Ελπίζω να ακολουθήσει και φέτος και να κάνουμε τα καλύτερά μας παιχνίδια εκεί».

Για το γεγονός ότι είναι εντός το παιχνίδι και ότι έκαναν προετοιμασία στην Ολλανδία: «Βοηθάνε τα φιλικά με ολλανδικές ομάδες. Ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είναι. Είναι σημαντικό ότι ξεκινάμε εδώ, θα μας δώσει ώθηση ο κόσμος και θέλουμε να τους δώσουμε μια δόση».

Για τους παίκτες που γνωρίζει από τη Ναϊμέγκεν: «Ο Μορ και ο Τάντιτς είναι οι πιο γνωστοί. Τον Τάντιτς τον έβλεπα από μικρός έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες. Είναι χαρά και τιμή να παίξω απέναντί τους».