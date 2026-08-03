Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν, μετάδοση και περιγραφή

Οι pre και post game εκπομπές και η δημοσιογραφική ομάδα. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, με την πρώτη του «μάχη» στον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League να μεταδίδεται από την Cosmote TV. Αντίπαλος των «Ερυθρόλευκων» είναι η Ναϊμέγκεν, η οποία τερμάτισε 3η στο περσινό ολλανδικό πρωτάθλημα. Ο πρώτος αγώνας στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα διεξαχθεί την Τρίτη 4/8, στις 21:00 σε μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.

Ειδικές pre και post game εκπομπές με τους Λάμπρο Μπαλάφα και Αντρέα Παλομπαρίνι (20:00 & 23:05, Cosmote Sport 1HD) θα μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ και τις εξελίξεις του αγώνα, με αναλύσεις, δηλώσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς. Τον αγώνα περιγράφει ο Παλομπαρίνι και στο ρεπορτάζ θα είναι οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Άλκης Τσαβδαράς και Γιώργος Μπιτσικώκος.

Η ρεβάνς, όπως αποκαλύψαμε, θα μεταδοθεί από το Mega.

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