Γκαλέτι: «Κοντά σε νέα ομάδα στη Σ. Αραβία ο Μασούρας»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αποκαλύπτει στο «Χ» ότι ο 32χρονος μεσοεπιθετικός πλησιάζει στη ΝΕΟΜ του Κούλη Δουρέκα.

Λίγες ώρες πριν τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, όπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπολογίζει κανονικά τον Γιώργο Μασούρα, ο Ρούντι Γκαλέτι τον εμφανίζει κοντά στην επιστροφή στην Σαουδική Αραβία.

Η ΝΕΟΜ, ομάδα που εργάζεται ως διευθυντής ποδοσφαίρου ο Κούλης Δουρέκας, έχει ως προπονητή τον Κριστόφ Γκαλτιέ και σταρ τον Αλεξάντρ Λακαζέτ, πλησιάζει στην απόκτηση του διεθνή άσου. Πέρσι, στην «ελληνική» Αλ Καλίτζ σημείωσε 14 γκολ - 3 ασίστ σε 34 ματς.