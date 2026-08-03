Γκαλέτι: «Κοντά σε νέα ομάδα στη Σ. Αραβία ο Μασούρας»

Λίγες ώρες πριν τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, όπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπολογίζει κανονικά τον Γιώργο Μασούρα, ο Ρούντι Γκαλέτι τον εμφανίζει κοντά στην επιστροφή στην Σαουδική Αραβία.
Η ΝΕΟΜ, ομάδα που εργάζεται ως διευθυντής ποδοσφαίρου ο Κούλης Δουρέκας, έχει ως προπονητή τον Κριστόφ Γκαλτιέ και σταρ τον Αλεξάντρ Λακαζέτ, πλησιάζει στην απόκτηση του διεθνή άσου. Πέρσι, στην «ελληνική» Αλ Καλίτζ σημείωσε 14 γκολ - 3 ασίστ σε 34 ματς.
🚨🔥 EXCL | Georgios Masouras is set to join NEOM SC from Olympiacos.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 3, 2026
The Greece int'l, who recorded 14 goals and 3 assists in 34 Saudi Pro League matches with Al-Khaleej last season, is ready to return to the SPL and add proven quality, experience and attacking threat to NEOM. pic.twitter.com/Vt9FgS0UFY