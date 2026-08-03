Χέντερσον διετίας!

Ακόμα ένας έμπειρος και Άγγλος ποδοσφαιριστής στην Τσέλσι!

Μετά τον Ντάνι Γουέλμπεκ, η Τσέλσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Άγγλου μέσου, Τζόρνταν Χέντερσον, με διετές συμβόλαιο, καθώς αποχώρησε από την Μπρέντφορντ ως ελεύθερος. Ο 36χρονος εντάχθηκε στους «μπλε», έχοντας καταγράψει 34 συμμετοχές με τις «Μέλισσες» την περασμένη σεζόν, μια χρονιά που του χάρισε θέση στο Μουντιάλ.

«Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του συλλόγου, τον προπονητή, για τον οποίο τρέφω μεγάλο θαυμασμό, αλλά και την ποιότητα των παικτών, αυτή ήταν μια τεράστια ευκαιρία που δεν μπορούσα να αρνηθώ. Επίσης, εντυπωσιάστηκα από το πόσο πολύ θέλει η ιδιοκτησία να δει την Τσέλσι να πετυχαίνει και να προχωρά προς τη σωστή κατεύθυνση», ήταν τα λόγια μετά την υπογραφή, ίσως στο τελευταίο συμβόλαιο της καριέρας του.

Welcoming Jordan to Chelsea! 🎁💙 pic.twitter.com/uv5OImuLc3 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2026



Ο Χέντερσον αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Σάντερλαντ, προτού μεταγραφεί στη Λίβερπουλ το 2011. Παρέμεινε στο «Άνφιλντ» για 12 σεζόν, καταγράφοντας 492 συμμετοχές και φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην κατάκτηση της Premier League το 2020.

Το 2023 αποχώρησε από τη Λίβερπουλ για την Αλ Ετιφάκ της Σαουδικής Αραβίας, όμως έφυγε έπειτα από έξι μήνες για να συνεχίσει στον Άγιαξ και πέρυσι στην Μπρέντφορντ. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο αγωνίστηκε μόλις για έξι λεπτά, καθώς υπέστη κάταγμα στο χέρι σε ατύχημα μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Αγγλίας με το Μεξικό στους «16».