Έγραψε ιστορία στην Ουάσινγκτον η Ιάλα!

Η Αλεξάντρα Ιάλα έκανε την ανατροπή κόντρα στην Τζέσικα Πεγκούλα και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας της στην Ουάσινγκτον (WTA 500)!

Σε ένα ματς που ξεκίνησε χθες και διακόπηκε στις αρχές του δεύτερου σετ λόγω βροχής, η 21χρονη τενίστρια (Νο.28) λύγισε με 4-6, 6-4, 6-0 την 32χρονη Αμερικανίδα (Νο.3) και έγραψε ιστορία για τη χώρα της, αφού έγινε η πρώτη Φιλιππινέζα που κατακτάει τρόπαιο στο WTA tour!

Η Ιάλα μπήκε πολύ δυναμικά στο court σήμερα και με το μπρέικ που πέτυχε στο δέκατο γκέιμ, έφερε το ματς στα ίσα μέσα σε αποθέωση από τους συμπατριώτες της που είναι... παντού!

Στη συνέχεια είχαμε μια σπάνια κατάρρευση της Πεγκούλα και το... ρεσιτάλ της νεαρής αντιπάλου της, που έφτασε στον τίτλο χωρίς να χάσει άλλο γκέιμ μέχρι το τέλος!

Στον δρόμο της προς την κούπα, απέκλεισε κατά σειρά Ζενγκ, Φερνάντες (κάτοχος του τίτλου), Σβιτολίνα και, φυσικά, την Πεγκούλα!

Αυτή ήταν η έβδομη φετινή νίκη της κόντρα σε παίκτρια του Top 10 και με την πορεία της στην Ουάσινγκτον θα κάνει την πρώτη της είσοδο στο Top 20 του κόσμου.