Συγκλονίζει ο Κρις Μπος: «Παραλίγο να πεθάνω…»

Ο Κρις Μπος συγκλόνισε με δηλώσεις του σε πρόσφατη συνέντευξη του μιλώντας για το πρόβλημα υγείας που παραλίγο να του στοιχήσει την ζωή.

Ο Κρις Μπος αναγκάστηκε πριν από εννιά χρόνια να βάλει πρόωρο τέλος στην καριέρα του στο ΝΒΑ, λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας. Ο δύο φορές πρωταθλητής με τους Μαϊάμι Χιτ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση μετά την εμφάνιση θρόμβωσης, με τον ίδιο σε πρόσφάτη συνέντευξη του να αναφέρεται για ένα - ακόμη - πρόβλημα υγείας που παραλίγο να του στοιχήσει την ζωή.

«Είχα ένα επεισόδιο τον Ιανουάριο. Παραλίγο να πεθάνω και επέστρεψα στη ζωή! Δεν κάνω πλάκα. Είχα άλλη μία πνευμονική εμβολή. Ήταν τον Ιανουάριο, αυτού του έτους. Νοσηλεύτηκα για μία εβδομάδα. Αλλά τώρα λαμβάνω φαρμακευτική αγωγή καθημερινά, προσέχω τον εαυτό μου και το παρακολουθώ. Δεν είχα συμπτώματα. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να προσέχω σε όλη μου τη ζωή. Νόμιζα ότι το είχα ξεπεράσει, αλλά δεν είναι έτσι», ήταν τα λόγια του Μπος πρόσφατη συνέντευξή του στο «HoopsHype».

Μάλιστα, ο Κρις Μπος πραγματοποίησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στην παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κρις Μπος:

«Έχουν έναν άνθρωπο γύρω του οποίου πιστεύουν ότι μπορούν να χτίσουν, αυτόν και τον Μπαμ, έναν σπουδαίο πυρήνα που ελπίζουμε να τους πάει στο επόμενο επίπεδο. Είναι ακριβώς στο τιμόνι τους. Πάντα πίστευα ακράδαντα ότι θέλουν να αξιοποιήσουν το μέλλον τους για έναν παίκτη που μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή. Έχουν αυτόν τον τύπο. Και θα δούμε τι θα συμβεί. Είμαι σίγουρος ότι έχουν μερικά ακόμα κόλπα στο μανίκι τους, επειδή πρέπει να χτίσουν λίγο ακόμα την ομάδα. Αλλά αν βρουν μερικά εξωτερικά σουτ, να βάλουν έναν ή δύο παίκτες, νομίζω ότι θα μπορούσαν να γίνουν μια πραγματικά δυνατή ομάδα».