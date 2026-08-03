Το τρέιλερ του τελικού ΑΕΚ - ΟΦΗ (vid)

Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς θα κριθεί ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ στις 12 Αυγούστου (20:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο ΣΚΑΪ ετοίμασε το τρέιλερ για τη μετάδοση του Superbet Super Cup: