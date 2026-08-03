Επίσημο: Στην Χάποελ Τελ - Αβίβ ως το 2029 ο Ταμίρ Μπλατ

Ο Ταμίρ Μπλατ επέστρεψε εκεί που ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα. Η Χάποελ Τελ-Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισραηλινού γκαρντ, ενισχύοντας την περιφερειακή της γραμμή.
Ο 29χρονος γκαρντ επιστρέφει στην ισραηλινή ομάδα μετά τη θητεία του από το 2014 έως και το 2017 όταν και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα.
Την περασμένη σεζόν ο Μπλατ αγωνίστηκε με την φανέλα της Μακάμπι μετρώντας 6.8 πόντους, 4.6 ασίστ και 1.9 ριμπάουντ με την φανέλα της ομάδας του «λαού».
וולקאם, תמיר ❤️🤍— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) August 3, 2026
כל הפרטים: https://t.co/rPZUkcMOmh pic.twitter.com/SU7w6HGlM6