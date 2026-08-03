Επίσημο: Στην Χάποελ Τελ - Αβίβ ως το 2029 ο Ταμίρ Μπλατ

Η Χάποελ Τελ-Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ταμίρ Μπλατ, ενισχύοντας την περιφερειακή της γραμμή.

Ο Ταμίρ Μπλατ επέστρεψε εκεί που ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα. Η Χάποελ Τελ-Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισραηλινού γκαρντ, ενισχύοντας την περιφερειακή της γραμμή.

Ο 29χρονος γκαρντ επιστρέφει στην ισραηλινή ομάδα μετά τη θητεία του από το 2014 έως και το 2017 όταν και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα.

Την περασμένη σεζόν ο Μπλατ αγωνίστηκε με την φανέλα της Μακάμπι μετρώντας 6.8 πόντους, 4.6 ασίστ και 1.9 ριμπάουντ με την φανέλα της ομάδας του «λαού».