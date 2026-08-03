Ο νταμπλούχος ΠΑΟΚ στη σέντρα - Η Κ19 που αλλάζει... σελίδα με τον Ελ Καντουρί

Η Κ19 του ΠΑΟΚ κατέκτησε πέρσι το νταμπλ και φέτος αλλάζει σελίδα - Ο Ομάρ Ελ Καντουρί, το καινούριο ρόστερ και οι αποχωρήσεις

Στον Βώλακα Δράμας βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η νταμπλούχος Κ19 του Δικεφάλου, με τον Ομάρ Ελ Καντουρί να πραγματοποιεί προχθές (1/8) το ανεπίσημο ντεμπούτο του κόντρα στην τοπική Δόξα, στο πρώτο φετινό φιλικό της ομάδας.

Θα ακολουθήσει το φιλικό με τη Δόξα στη Δράμα (4/8) αλλά και τέσσερα ακόμα «τεστ» ενόψει του Youth League αλλά και της Super League K19 που θα κάνει σέντρα στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο στις 29-30 Αυγούστου.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, έγινε γνωστό το καλεντάρι του φετινού Youth League, με τον ΠΑΟΚ να ξεκινάει από την ίδια φάση και φέτος (Round 2), μαθαίνοντας τον αντίπαλό του την 1η Σεπτεμβρίου στην κλήρωση της Νιόν. Στις 28 Οκτωβρίου ο πρώτος αγώνας του 2ου γύρου και μία εβδομάδα αργότερα (4/11) ο επαναληπτικός, με τους αγώνες του 3ου γύρου να διεξάγονται στις 25 Νοεμβρίου και 9 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Η φετινή Κ19 θα απαρτίζεται κυρίως από παίκτες της γενιάς του 2008, με.... πινελιές του 2009 να παίρνουν την ευκαιρία τους ενόψει της επόμενης σεζόν που θα πρωταγωνιστήσουν με τη σειρά τους. Η γενιά του 2007 «ανέβηκε» στον ΠΑΟΚ Β, με τους παίκτες του 2010 (πρωταθλητές της προπέρσινης Κ15) να αποτελούν πλέον την Κ17 υπό τις οδηγίες των Δημητριάδη-Χάγκαν και τους 2011 να συνθέτουν την καινούρια Κ16, η οποία με τον Δημήτρη Ορφανό στον πάγκο θα συμμετάσχει στη Super League 2 K19. Τέλος η γενιά του 2012 για πρώτη φορά σε πανελλήνιο επίπεδο στη Super League K15 με τους Κρινίτσα-Βασιλάκο στην άκρη του πάγκου.

Ποιοι όμως απαρτίζουν το φετινό ασπρόμαυρο ρόστερ;

Το «καρέ» τερματοφυλάκων και οι λύσεις στα άκρα της άμυνας

Από τέσσερις τερματοφύλακες απαρτίζεται το φετινό «παζλ» της Κ19, με τον Κονσταντίν Μαλιγκίν (2008) να παραμείνει από την περσινή σεζόν και τρεις ακόμα κίπερ του 2009 να προστίθενται στο ρόστερ. Γιώργος Νικολαΐδης, Φυντάνης Καρακώττας και Λευτέρης Μανασίδης προπονούνται υπό τις οδηγίες του προπονητή τερματοφυλάκων Μιχάλη Ψωμιάδη.

Στα στόπερ είναι κάπως... μοιρασμένο ηλικιακά το «καρέ», καθώς υπάρχουν δύο παίκτες από τη γενιά του 2008 και δύο αντίστοιχα του 2009. Ο πιο έμπειρος Χαράλαμπος Αυγητίδης που πήρε και πέρσι χρόνο συμμετοχής μαζί με τον Γιώργο Λέλακα, που πέρσι αγωνίστηκε στον Ποσειδώνα Μηχανιώνας ως δανεικός για να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Γιάννης Τσιάλης και Θοδωρής Καλπάκης το άχαστο δίδυμο της περσινής Κ17 παραμένει και δίνει πολύτιμες λύσεις φέτος στην Κ19.

Ο «χρυσός» σκόρερ του περσινού τελικού Κυπέλλου Κ19, Δημήτρης Κυριαζίδης παραμένει στο ρόστερ ως ο μοναδικός πλάγιος μπακ του 2008 και αναμένεται να είναι ο βασικός δεξιός οπισθοφύλακας, ενώ στ' αριστερά υπάρχει ο Νίκος Χαλδέζος, ο περσινός αρχηγός της Κ17.

Αξιόπιστες λύσεις και από τους Ιορδάνη Χατσίδη (αδελφός του Δημήτρη), Λέον Σνάουτσνερ (αδελφός του Μαξ), Γιάννη Ψυρούκη και Γιάννη Τοπαλίδη.

Πολλά πρόσωπα στα χαφ

Αρκετά είναι τα πρόσωπα που μπορούν να αγωνιστούν στη μεσαία γραμμή. Δημήτρης Κάνιος και Μιχάλης Παπαδόπουλος παρέμειναν από την περσινή Κ19 και αναμένεται να πάρουν αρκετό χρόνο φέτος, ενώ την... παρέα του 2008 συμπληρώνει ο Βασίλης Μυγδαλιάς που ήρθε τους τελευταίου μήνες από τον Καμπανιακό.

Όσον αφορά τους παίκτες της φουρνιάς του 2009 το περσινό δίδυμο της Κ17, Γιάννης Γκέρσος και Χριστόφορος Λαζαρίδης «ανέβηκε» κατηγορία και μαζί του οι Κωνσταντίνος Μίσχος και Αχιλλέας Μώκος με τον Μάριο Ματέρα να κινείται σε πιο επιτελικό ρόλο στο αγαπημένο του «δέκα».

Εμπειρία Αρετή και 2009

Πηγαίνοντας στα εξτρέμ συναντάει κανείς το δίδυμο Αντώνης Αρετής και Γιώργος Κρομμύδας που ήταν το βασικό στην προπέρσινη Κ17, με τον πρώτο πέρσι να εξελίσσεται ως ο game changer της Κ19 παρότι του 2008. Γρηγόρης Παπαδόπουλος και Στέλιος Βλάχος το αντίστοιχο δίδυμο της περσινής Κ17 (αμφότεροι γεννημένοι το 2009), ενώ στο ρόστερ υπάρχουν και οι Μάξιμος Λόμπας και Φώτης Μεταξάς.

Σαββίδης-Σούβλατζης και το μέλλον

Ένα εξαιρετικό δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης διαθέτει η φετινή ασπρόμαυρη Κ19. Τον... παλιό Κωνσταντίνο Σούβλατζη, που συμπλήρωσε 11ετία στο PAOK Academy και γνωρίζει καλά τα... κατατόπια και το νέο αίμα, Απόστολο Σαββίδη, που ήρθε πέρσι τον Γενάρη στους Θεσσαλονικείς από τον Πανσερραϊκό.

Δύο επιθετικοί γεννημένοι το 2009, κάτι που δείχνει πως και φέτος αλλά κυρίως του χρόνου θα έχουν βασικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ασπρόμαυρη Κ19, που πρωταγωνιστεί σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις.