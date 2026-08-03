Κυψέλη: «Την σκότωσα λόγω θρησκείας» - Τα παραπλανητικά μηνύματα του 27χρονου που δολοφόνησε την Βρετανίδα

Τι έγραφε ο δράστης σε μηνύματα που έστελνε στην οικογένεια και σε γνωστούς της 38χρονης

Με παραπλανητικά μηνύματα επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές ο 27χρονος Αφγανός που συνελήφθη για τη δολοφονία της γυναίκας από τη Βρετανία που βρέθηκε σε βαλίτσα την Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος πήρε άλλο νούμερο και άρχισε να στέλνει μηνύματα σε γνωστούς της 38χρονης, όπως τους γονείς της, τη σύζυγό του αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό. Σε αυτά, φέρεται να έγραφε ότι είναι ο δολοφόνος και σκότωσε την 38χρονη για λόγους θρησκείας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αφγανός ήταν μουσουλμάνος, όταν γνώρισε τη γυναίκα του έγινε προτεστάντης και πλέον είναι χριστιανός.

Η έρευνα επικεντρώνεται στις τελευταίες κινήσεις της Βρετανίδας

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio ανέφερε πως παρόλο που υπήρχε εκτεταμένη σήψη στη σορό λόγω και της μεγάλης θερμοκρασίας και του τρόπου με τον οποίο βρέθηκε η σορός, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν από αυτή τη σορό να πάρουν αποτυπώματα, υπογραμμίζοντας παράλληλα την πολλή μεγάλη προσπάθεια που έκαναν και τελικά μέσω αυτής της διαδικασίας ουσιαστικά κατάφεραν να ταυτοποιήσουν αυτή τη γυναίκα.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛ.ΑΣ., από τη στιγμή της ταυτοποίησης ξεκίνησε ουσιαστικά η κύρια φάση της έρευνας. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν ήδη εξετάσει μάρτυρες και προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις της 38χρονης από την άφιξή της στην Ελλάδα τον Ιούνιο μέχρι την εξαφάνισή της.

«Έχουμε κάποιες σημαντικές μαρτυρίες βέβαια, καθώς η γυναίκα αυτή διέμενε σε ένα φιλικό σπίτι εδώ στην Αττική. Προσπαθούμε βέβαια να ζητήσουμε από ένα σημείο και μετά που χάθηκαν τα ίχνη της ουσιαστικά και από τους οικείους της, εδώ στην χώρα, πού βρισκόταν, που κινούνταν αυτή η γυναίκα και τι της συνέβη τελικά, καθώς αν θυμόμαστε όλοι και ο ιατροδικαστής δεν διαπίστωσε συγκεκριμένη αιτία θανάτου, δεν διαπίστωσε κακώσεις ή άλλου είδους κακοποίηση στη σορό, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε και την αιτία θανάτου. Ουσιαστικά δεν έχει προσδιοριστεί», σημείωσε.

Τέλος, ως προς το αν πιστεύει ότι είναι μια ιστορία που θα καταφέρει η αστυνομία να την εξιχνιάσει τόνισε «Μιλώντας χθες με κάποιους αξιωματικούς από το τμήμα Ανθρωποκτονιών, θεωρώ ναι, ότι και εδώ το συγκεκριμένο τμήμα θα καταφέρει να μας εκπλήξει και πάλι».

Πηγή: ethnos.gr