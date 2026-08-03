Απόλλων Λεμεσού: Η εμπειρία, οι ισχυρές μεταγραφές και το «καυτό» Άλφαμεγα

Ο Απόλλων Λεμεσού καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπραν, σε ένα ζευγάρι που απασχολεί τον ΠΑΟΚ– Το SDNA παρουσιάζει τους Κύπριους.

Με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν - Απόλλων Λεμεσού θα τεθεί αντιμέτωπος ο Δικέφαλος στα πλέι οφ του Conference League, εφόσον αποκλειστεί από την Άντερλεχτ.



Ο Απόλλων αποτελεί μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις του κυπριακού ποδοσφαίρου και τον πιο επιτυχημένο σύλλογο της Λεμεσού. Οι «κυανόλευκοι» επιστρέφουν στην ευρωπαϊκή σκηνή με στόχο να αξιοποιήσουν την εμπειρία προηγούμενων πορειών και να φτάσουν στη League Phase του Conference League.

Η πόλη και το γήπεδο

Η Λεμεσός βρίσκεται στη νότια ακτή της Κύπρου και αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νησιού. Πρόκειται για μεγάλο εμπορικό και τουριστικό κέντρο, με έντονη ποδοσφαιρική αντιπαλότητα. Από το 2022 ο Απόλλων αγωνίζεται στο σύγχρονο Alphamega Stadium, χωρητικότητας περίπου 10.700 θεατών, όπου οι φίλοι του δημιουργούν ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα.

Το αγωνιστικό προφίλ

Προπονητής είναι ο Ερνάν Λοσάδα, ένας τεχνικός με επιρροές από το βελγικό ποδόσφαιρο και το MLS. Ο Αργεντινός θέλει ομάδες επιθετικές, δραστήριες χωρίς την μπάλα και ικανές να ανεβάζουν την πίεσή τους ψηλά. Βασικός στόχος είναι η γρήγορη μετάβαση στην επίθεση, με αρκετούς παίκτες να πατούν την αντίπαλη περιοχή.



Το ρόστερ ενισχύθηκε σημαντικά. Στην άμυνα προστέθηκαν ο Κόνορ Γκόλντσον και ο Εμάνουελ Αϊβού, ο οποίος διαθέτει παραστάσεις από το Champions League. Στην κορυφή βρίσκεται ο Άλεν Όζμπολτ. Ποιότητα στα άκρα προσφέρουν ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο Κλίντον Ντουόντου και ο Κύπριος διεθνής Άγγελος Ανδρέου, ενώ επιλογή για την επίθεση αποτελεί και ο Ντάνι Εσκρίτσε.

Η ιστορία και η τροπαιοθήκη

Ο Απόλλων ιδρύθηκε το 1954 και έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα, εννέα Κύπελλα και τέσσερα Σούπερ Καπ Κύπρου. Τελευταίος τίτλος πρωταθλητή ήταν εκείνος του 2022. Διαθέτει τέσσερις παρουσίες στους ομίλους του Europa League και μία στο Conference League.