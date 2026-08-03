Λέφσκι Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι για τον ΠΑΟΚ, αν αποκλείσει την Άντερλεχτ

Με τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι ο ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του Europa, εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ - Η ρεβάνς στο γήπεδο της Τούμπας

Την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι θα τεθεί αντιμέτωπος ο ΠΑΟΚ, στο τελευταίο εμπόδιο πριν τη League Phase του Europa League, εφόσον πάντα οι ασπρόμαυροι χαμογελάσουν επί της Άντερλεχτ.

Οι αγώνες των πλέι οφ του Europa League θα πραγματοποιηθούν στις 20 και 27 Αυγούστου, με τον πρώτο να διεξάγεται στη Σόφια ή το Τουρκεστάν του Καζακστάν και τη ρεβάνς στο γήπεδο της Τούμπας

Υπενθυμίζεται πως ο νικητής του εν λόγω ζευγαριού (Λέφσκι ή Καϊράτ) θα τεθεί αντιμέτωπος με την ΑΕΚ στα πλέι οφ του Champions League.