Καρέτσας: «Στην Ντόρτμουντ θα εξελιχθώ και θα μάθω πολλά»

Η πρώτη συνέντευξη του Κωνσταντίνου Καρέτσα μετά τη μεταγραφή του στη γερμανική ομάδα.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο στην Ντόρτμουντ και παρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα.

Στην πρώτη του συνέντευξη αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε την γερμανική ομάδα. «Η ομάδα ήταν πάντα μία από τις αγαπημένες μου. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Πιστεύω επίσης ότι η πορεία που προσφέρει αυτός ο σύλλογος είναι ιδανική. Πιστεύω ότι κι εγώ θα εξελιχθώ πολύ εδώ και θα μάθω πολλά. Γι’ αυτό ήρθα» τόνισε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Γιατί επέλεξες την Μπορούσια Ντόρτμουντ;

«Επειδή η ομάδα ήταν πάντα μία από τις αγαπημένες μου. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Πιστεύω επίσης ότι η πορεία που προσφέρει αυτός ο σύλλογος είναι ιδανική. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα παικτών που ήρθαν εδώ και έκαναν ένα τεράστιο βήμα μπροστά στην καριέρα τους. Πιστεύω ότι κι εγώ θα εξελιχθώ πολύ εδώ και θα μάθω πολλά. Γι’ αυτό ήρθα».

Τι γνωρίζεις ήδη για τον σύλλογο, την πόλη και το γήπεδο;

«Η BVB έχει τους καλύτερους οπαδούς – τους πιο τρελούς, με την καλή έννοια! Ογδόντα χιλιάδες φίλαθλοι… Δεν έχω αγωνιστεί ποτέ μπροστά σε τόσο πολύ κόσμο. Αυτό με ενθουσιάζει πραγματικά. Ξέρω επίσης ότι οι άνθρωποι εδώ είναι εργατικοί και έξυπνοι. Αυτό μου θυμίζει τους ανθρώπους από τη γενέτειρά μου, το Γκενκ. Είναι ωραίο να το γνωρίζω».

Μίλησες με κάποιον πριν πάρεις την απόφασή σου, για να μάθεις περισσότερα για την BVB ή για την Μπουντεσλίγκα;

«Ναι, έχω μερικούς φίλους που αγωνίζονται στη Μπουντεσλίγκα, οπότε τους ρώτησα για το πρωτάθλημα. Φυσικά, πολλοί συμπαίκτες και συνάδελφοί μου γνωρίζουν επίσης πολύ καλά την BVB ως σύλλογο. Τους ζήτησα τη γνώμη τους και όλοι ήταν πολύ θετικοί. Μου είπαν ότι ήταν μια πολύ καλή επιλογή για μένα και αυτό ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την απόφασή μου».

Για τους φιλάθλους της BVB που ίσως δεν σε γνωρίζουν ακόμη καλά, πώς θα περιέγραφες το αγωνιστικό σου στυλ;

«Θα έλεγα ότι είμαι ένας δημιουργικός ποδοσφαιριστής, αλλά και κάποιος που δουλεύει πάντα σκληρά και προσπαθεί να βοηθά την ομάδα με κάθε τρόπο».

Ποιοι είναι οι στόχοι σου εδώ, στη Ντόρτμουντ, τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο;

«Σε προσωπικό επίπεδο, θέλω να συνεχίσω να εξελίσσομαι όσο περισσότερο γίνεται, να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου, να πετυχαίνω περισσότερα γκολ και να προσφέρω στην ομάδα. Όσο για την ομάδα, ο στόχος μου είναι φυσικά να κατακτήσουμε τίτλους – και όχι μόνο έναν. Ναι, αυτό είναι το σχέδιό μου: να κερδίσουμε τίτλους και να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ».