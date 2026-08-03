Χαμόγελασε η κλήρωση στον ΟΦΗ: Με Μακάμπι ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Απέφυγε τα πολύ δύσκολα ο ΟΦΗ στα πλέι οφ του Europa League.

Με τα δύο από τα τέσσερα υποψήφια ζευγάρια να έχουν μέσα Μπενφίκα και Μπεσίκτας, οι Κρητικοί μόνο ευχαριστημένοι μπορούν να αισθάνονται που θα βρουν στα πλέι οφ του Europa League τον νικητή του Μακάμπι Τελ Αβίβ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αμφότερες Κυπελλούχοι σε Ισραήλ και Βουλγαρία.

Εφόσον περάσουν μάλιστα οι Ισραηλινοί, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας θα δώσουν το εκτός έδρας ματς σε ουδέτερη έδρα, όπως συμβαίνει με όλες τις ομάδες από τη συγκεκριμένη χώρα λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί.

Σημειώνεται πως η ομάδα του Κόντη έχει εξασφαλισμένη παρουσία σε ομίλους, κατ' ελάχιστον στο Conference League, αλλά πλέον έχει και μία μεγάλη ευκαιρία μπροστά του για τον μεγάλο στόχο του Europa.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου εκτός έδρας, με τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στο Παγκρήτιο Στάδιο.