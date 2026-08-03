Ανακοίνωσε τον Πουγιόλ η Μπαρτσελόνα (pic)

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τσέβι Πουγιόλ, ο οποίος θα είναι ο αθλητικός της διευθυντής για τα επόμενα τρία χρόνια.

Μπαρτσελόνα και Τσέβι Πουγιόλ τα βρήκαν σε όλα και έτσι ο τελευταίος θα είναι ο αθλητικός διευθυντής των «μπλαουγκράνα» για τα επόμενα τρία χρόνια.

Την περασμένη σεζόν ήταν στην Μπασκόνια ενώ από το 2020 έως το 2025 εργάστηκε στην Μανρέσα.