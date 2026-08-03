Ανακοίνωσε τον Πουγιόλ η Μπαρτσελόνα (pic)

Μπαρτσελόνα και Τσέβι Πουγιόλ τα βρήκαν σε όλα και έτσι ο τελευταίος θα είναι ο αθλητικός διευθυντής των «μπλαουγκράνα» για τα επόμενα τρία χρόνια.
Την περασμένη σεζόν ήταν στην Μπασκόνια ενώ από το 2020 έως το 2025 εργάστηκε στην Μανρέσα.
𝗫𝗲𝘃𝗶 𝗣𝘂𝗷𝗼𝗹, 𝗻𝗼𝘂 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗲𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘂 𝗱𝗲𝗹 𝗕𝗮𝗿𝗰̧𝗮 𝗱𝗲 𝗯𝗮̀𝘀𝗾𝘂𝗲𝘁.— Barça Basket (@FCBbasket) August 3, 2026
El manresà assumeix la responsabilitat esportiva de la secció per a les properes tres temporades després d’acumular experiència al Manresa i al Baskonia.
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