L'Equipe: «Έπεσαν οι υπογραφές ΠΑΟΚ - Λουσέ!» - Οι λεπτομέρειες του deal

Η L'Equipe αποκαλύπτει πως ολοκληρώθηκε και τυπικά η μεταγραφή του Τομ Λουσέ στον ΠΑΟΚ, με τον 23χρονο Γάλλο να υπογράφει το πρωί της Δευτέρας (3/8) το συμβόλαιό του με τους Θεσσαλονικείς για τα επόμενα τέσσερα χρόνια!

Ο Λουσέ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το απόγευμα της Κυριακής, έχοντας ταξιδέψει προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες της μεταγραφής του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας, ο πολυθεσίτης μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας τεσσάρων ετών με τον ΠΑΟΚ, ενώ η Νις θα βάλει στα ταμεία της ένα ποσό που αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

«Η μεταγραφική δραστηριότητα της Νις επιταχύνθηκε σημαντικά τις τελευταίες ημέρες και στις αρχές της εβδομάδας ολοκληρώθηκε ακόμη μία αποχώρηση. Όπως αναμενόταν, ο Τομ Λουσέ θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Ο πολυθεσίτης μέσος υπέγραψε το πρωί της Δευτέρας το συμβόλαιό του με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Η μεταγραφή του αναμένεται να αποφέρει στη Νις ποσό που αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, με τον Λουσέ να αποχωρεί για πρώτη φορά στην καριέρα του από τον γαλλικό σύλλογο, στον οποίο εντάχθηκε το 2018, προερχόμενος από τις ακαδημίες της Ιστρ», αναφέρει χαρακτηριστικά η L'Equipe.