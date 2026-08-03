Α Bola: «Αποφασισμένος για να διεκδικήσει θέση βασικού στη Σπόρτινγκ ο Βαγιαννίδης»

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης δείχνει αποφασισμένος να αφήσει οριστικά πίσω του την περσινή αβεβαιότητα και να καθιερωθεί στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τα πορτογαλικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για έναν ποδοσφαιριστή που παρουσιάζεται αισθητά βελτιωμένος ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Όπως αναφέρει η A Bola, ο Έλληνας διεθνής δεξιός μπακ πραγματοποίησε ιδιαίτερα θετική προετοιμασία, κερδίζοντας τις εντυπώσεις του τεχνικού επιτελείου. Η εικόνα του στις καλοκαιρινές προπονήσεις και στα φιλικά φαίνεται πως άλλαξε τα δεδομένα γύρω από το μέλλον του, με αποτέλεσμα να θεωρείται πλέον σοβαρός υποψήφιος ακόμη και για μια θέση στο αρχικό σχήμα της πρεμιέρας.

Το προηγούμενο διάστημα υπήρχε έντονη φημολογία ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει από τη Σπόρτινγκ, ωστόσο οι εμφανίσεις του έπεισαν τους ανθρώπους του συλλόγου να συνεχίσουν να επενδύουν πάνω του. Ο 24χρονος μπακ άφησε πίσω του το δύσκολο ξεκίνημα στην Πορτογαλία, βρίσκοντας σταδιακά τον ρυθμό του και ολοκληρώνοντας την περασμένη σεζόν με 32 συμμετοχές και επτά ασίστ.

Με συμβόλαιο που έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2030 και ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, ο Βαγιαννίδης υπολογίζεται κανονικά από τη Σπόρτινγκ, η οποία πλέον δεν εξετάζει το ενδεχόμενο παραχώρησής του και περιμένει ακόμη περισσότερα από εκείνον στη νέα σεζόν.