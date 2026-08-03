«Παρακαλάγαμε και δεν ερχόντουσαν»: Κραυγή απόγνωσης και εγκατάλειψης από το Πόρτο Γερμενό (vid)

Η εικόνα στο Πόρτο Γερμενό είναι αποκαρδιωτική. Ενώ οι φλόγες γλείφουν τις αυλές των σπιτιών, οι κάτοικοι βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους απόγνωσης, καταγγέλλοντας μια κρατική αδιαφορία που τους έχει αφήσει μόνους να παλεύουν.

Η μαρτυρία του κατοίκου Δημήτρη Λεβέντη, ο οποίος μίλησε ζωντανά στο OPEN την ώρα που το πύρινο μέτωπο πλησίαζε την περιοχή, αποτυπώνει το μέγεθος της τραγωδίας.

«Δεν φεύγω, θα καώ μαζί με τα ζωντανά»

Η πιο ανατριχιαστική πτυχή της καταστροφής είναι οι άνθρωποι που αρνούνται να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους. Ο κ. Λεβέντης περιέγραψε τη δραματική κατάσταση ενός βοσκού και της γυναίκας του, οι οποίοι, αποκλεισμένοι στο μαντρί τους, αρνούνται να φύγουν.

«Εκεί είναι ο βοσκός με τη γυναίκα του. Λέει "εγώ δεν φεύγω, θα καώ μαζί με τα ζωντανά"», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι αυτή η στάση είναι δυστυχώς συνηθισμένη ανάμεσα στους απελπισμένους κατοίκους.

Οι καταγγελίες για την έλλειψη συντονισμού και μέσων είναι βαρύτατες. Σύμφωνα με τον κ. Λεβέντη, ενώ η φωτιά έκαιγε για τέταρτη ημέρα, η βοήθεια ήταν ανεπαρκής.

Τα αεροπλάνα περνούσαν πάνω από τις εστίες στο Πόρτο Γερμενό μόνο για να πάρουν νερό και να το ρίξουν σε άλλα μέτωπα (όπως στον Άγιο Νεκτάριο και στα Βίλια), αφήνοντας την τοπική εστία να εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα όλη τη νύχτα.

«Οι βουλευτές πού είναι;»

Ο κ. Λεβέντης κατήγγειλε ότι η Νομαρχία έστειλε μπουλντόζες, οι οποίες όμως παρέμεναν ακινητοποιημένες επί τρεις ημέρες γιατί δεν υπήρχαν οδηγοί. «Έχουν αφήσει τον Δήμο μόνο του... Ο νομάρχης, οι βουλευτές Δυτικής Αττικής, πού είναι; Έχουν πάει διακοπές αυτοί οι κύριοι» διερωτήθηκε με οργή ο κάτοικος.

«Αφήσανε τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο μόνο του να καεί η περιοχή», δήλωσε επίσης, υπογραμμίζοντας ότι σε λιγότερο από μισή ώρα, περισσότερα από 20-30 σπίτια κινδύνευαν να γίνουν στάχτη.

«Δεν ήρθε κανένας. Φοβάται να το πει ο κόσμος. Κάηκαν 200 σπίτια, το καταλαβαίνετε; Είναι περιουσίες του κοσμάκη...», είπε στο τέλος, απελπισμένος.

Πηγή: ethnos.gr