SuperSocial: Το παιχνίδι αλλάζει όταν παίζουμε... μαζί!

Οι μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές, τα ντέρμπι, οι ανατροπές και τα τελευταία λεπτά είναι αυτά που γεννούν τις καλύτερες προβλέψεις. Και πλέον, αυτές οι προβλέψεις δεν μένουν μόνο στο προσωπικό σου δελτίο.

Με το SuperSocial της Superbet, κάθε επιλογή μπορεί να γίνει η αρχή μιας ολόκληρης συζήτησης. Μια κοινότητα όπου οι προβλέψεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία, οι αναλύσεις μοιράζονται και κάθε μεγάλο παιχνίδι ζει πολύ πριν από τη σέντρα και πολύ μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Το δελτίο γίνεται post

Η εμπειρία ξεκινά όπως κάθε άλλη φορά. Το δελτίο δημιουργείται μέσα στη Superbet και με μία μόνο κίνηση, μπορεί να κοινοποιηθεί στο SuperSocial.

Από εκείνη τη στιγμή δεν είναι απλώς ένα bet. Γίνεται post που μπορεί να συγκεντρώσει σχόλια, αντιδράσεις και συζητήσεις από ολόκληρη την κοινότητα. Παράλληλα, μέσα από το feed εμφανίζονται καθημερινά οι επιλογές άλλων μελών, δίνοντας την ευκαιρία να ανακαλυφθούν νέες ιδέες, διαφορετικές αναλύσεις και δημοφιλείς προβλέψεις πριν από κάθε μεγάλη αναμέτρηση.

Η κοινότητα που ζει για το παιχνίδι

Από Champions League και Europa League μέχρι Super League και τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, κάθε αγωνιστική μετατρέπεται σε αφορμή για νέες προβλέψεις και ακόμη περισσότερη αλληλεπίδραση.

Άλλοι μοιράζονται τα πιο δυνατά bet builders, άλλοι αναλύουν στατιστικά, ενώ κάποιοι ξεχωρίζουν γιατί προβλέπουν ξανά και ξανά τα μεγάλα παιχνίδια. Όσο πιο ενεργή είναι η παρουσία ενός μέλους, τόσο περισσότερο μεγαλώνει και η επιρροή του μέσα στην κοινότητα.

Και όταν οι προβλέψεις ξεχωρίζουν…

Όταν ένα μέλος αποκτήσει κοινό και οι επιλογές του συγκεντρώνουν πολλές αντιγραφές, αποκτά τον τίτλο του Creator και συμμετέχει στο ειδικό πρόγραμμα ανταμοιβής* του SuperSocial.

Οι πιο δημοφιλείς προβλέψεις δεν προσφέρουν μόνο αναγνώριση μέσα στην κοινότητα, αλλά ανοίγουν και τον δρόμο για μηνιαίες ανταμοιβές*, ανάλογα με την απήχηση που έχουν τα δελτία του Creator.

Η δράση συνεχίζεται και εκτός γηπέδου

Το SuperSocial δεν είναι απλώς ένα feed με δελτία. Είναι το σημείο όπου οι προβλέψεις γίνονται συζήτηση, οι απόψεις ανταλλάσσονται και κάθε μεγάλη διοργάνωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Γιατί το παιχνίδι δεν τελειώνει με το τελευταίο σφύριγμα.

ΤΩΡΑ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ.

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*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.