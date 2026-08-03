Τα 6 νέα πρόσωπα και το «βάσανο» της Άντερλεχτ

Το νέο show του Γιάννη Κωνσταντέλια, χάρισε στον ΠΑΟΚ, δεύτερη νίκη επί της Ντινάμο και την πρόκριση στον επόμενο γύρο του EUROPA LEAGUE. Γράφει ο Κ.Βασιλόπουλος.

Χωρίς να πατήσει το πόδι στο γκάζι η ομάδα του Λίσι πέτυχε αυτό που ήθελε και όχι μόνο. Στην παρούσα κατάσταση, αυτό που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ είναι ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Σαφώς και περιμένουμε μια ομάδα καλύτερη από αυτή που είδαμε την Πέμπτη στην Τούμπα αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψην μας τις παραμέτρους.

Νέος προπονητής με διαφορετική φιλοσοφία από τον προκάτοχο του που προσπαθεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα εφαρμόζοντας παράλληλα τις δικές του ιδέες, την ίδια ώρα που το γκρουπ προσπαθεί να προσαρμοστεί και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου προπονητή.

Είναι μια δύσκολη συνθήκη που χρειάζεται χρόνο, όπως σωστά υποστηρίζουν ότι νιώθουν από ποδόσφαιρο. Η πρόκριση έδωσε σε όλα τα πρόσωπα του ασπρόμαυρου ποδοσφαιρικού γκρουπ την ώθηση που χρειάζονταν, για να να συνεχίσουν ότι ξεκίνησε στην Ολλανδία.

Μια πρεμιέρα στην Τούμπα, δεν είναι εύκολη υπόθεση για κανένα. Ο Λίσι είχε μια δικαιολογημένη νευρικότητα για την πρώτη του εμφάνιση στο σπίτι του ΠΑΟΚ, που διαχειρίστηκε με ήρεμο τρόπο, μεταδίδοντας στους γύρω του την ασφάλεια που είχαν ανάγκη.

Την ίδια ανάγκη για μια επιτυχία, είχε και ο κόσμος. Το οξυγόνο των ομάδων με το υπόβαθρο του ΠΑΟΚ, είναι οι νίκες και οι επιτυχίες. Ξεκινώντας με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στη νέα σεζόν οι ασπρόμαυροι, δημιουργούν συνθήκες να πορευτούν με ηρεμία στη συνέχεια.

Τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ, θα είναι σαφώς περισσότερα απαιτητικά. Οι Βέλγοι δεν διαθέτουν την ποιότητα του παρελθόντος, διαθέτουν όμως βαριά φανέλα, ενθουσιασμό και παίκτες που θέλουν να διακριθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στοιχεία που δεν είναι άγνωστα ούτε στην τεχνική ηγεσία, ούτε και στους παίκτες που γνωρίζουν τι θα αντιμετωπίσουν.

Ο βαθμός δυσκολίας για τον ΠΑΟΚ θα είναι μεγαλύτερος απέναντι στους Βέλγους, γεγονός που προσφέρει μεγάλο ενδιαφέρον στα δύο παιχνίδια. Ωστόσο χρόνος τη δεδομένη χρονική στιγμή λειτουργεί υπέρ του Δικεφάλου. Προσφέρει σε παίκτες όπως οι Σανταμαριά, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, την ευκαιρία να μπολιάσουν στο ρόστερ, στα αποδυτήρια και τις ιδιαιτερότητες της Τούμπας, ενώ παράλληλα δίνει χρόνο να βρούνε τα πατήματα τους οι παλιοσειρές.

Πάμε τώρα στον τομέα της ενίσχυσης. Είναι οφθαλμοφανές πως ο ΠΑΟΚ χρειάζεται βοήθεια από παίκτες ποιοτικούς για να ανέβει επίπεδο σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν αλλά σε σχέση και με τον εντός συνόρων ανταγωνισμό. Τέτοιοι παίκτες είναι σίγουρα και ο Γιαννούλης και ο Λουσέ (σύγχρονο χαφ με δυνατότητα να ανταποκριθεί σε πολλούς ρόλους για την εξυπηρέτηση της ομάδας) αλλά και ο Μικελμπρενσίς. Θεωρώ πώς η ενέργεια των δύο Γάλλων και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους, θα προσθέσει στην ασπρόμαυρο γκρουπ στοιχεία που του λείπουν καιρό τώρα.

Γενικά οι επιλογές παικτών 23 και 22 ετών, σε θεωρητικό επίπεδο μέχρι να τους δούμε στο γήπεδο, θεωρώ πως θα αλλάξουν την αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας.

Οι Γερμανοί έχουν τρελάνει κυριολεκτικά με τη συμπεριφορά τους, τόσο τον ΠΑΟΚ όσο και τον Γιαννούλη. Τα μπρος - πίσω ξεκίνησαν από την προηγούμενη Παρασκευή με στόχο να πιέσουν τον Δικέφαλο, να αγοράσει παίκτη από τη λίστα των υπό παραχώρηση ποδοσφαιριστών της Αουγκσμπουργκ. Ωστόσο οι προσεκτικοί και λεπτοί χειρισμοί των ασπρόμαυρων όπως και η επιμονή του Δημήτρη, θα ενεργοποιήσουν το deal.

Η επιλογή φορ είναι περίπλοκη και σίγουρα η περισσότερο δύσκολη. Γενικότερα στην αγορά υπάρχει δυσκολία για απόκτηση επιθετικού και αυτό ισχύει για όλα τα club. Ο Χοσέλου είναι μια επιλογή που ο ΠΑΟΚ ελέγχει, ενώ παράλληλα τσεκάρει και άλλες υποθέσεις με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας.

Η αναζήτηση για ένα ακόμα στόπερ συνεχίζεται με ορίζοντα όλο τον Αύγουστο, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον επιτελικό μέσο που προγραμματίζει ο ΠΑΟΚ, να φέρει στην Τούμπα. Έχουν δρόμο μπροστά τους οι ασπρόμαυροι για να κλείσουν το ρόστερ και υπενθυμίζω πως η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου.