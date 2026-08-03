ΑΕΚ: Το προφίλ των Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει μία εκ των Λέφσκι Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι στα πλέι οφ του Champions League και το SDΝΑ αναλύει το προφίλ τους.

Λέφσκι Σόφιας - Χρηματιστηριακή αξία ρόστερ 37,83 εκατ. ευρώ.

Η Λέφσκι Σόφιας που ιδρύθηκε στις 24 Μαΐου 1914 είναι μια από τις πιο επιτυχημένες ομάδες της χώρας. Έχει κατακτήσει 27 Πρωταθλήματα Βουλγαρίας, 26 Κύπελλα και 3 Σούπερ Καπ. Έχει ως έδρα το Georgi Asparuhov χωρητικότητας 17.688 θέσεων ενώ το βασικό χρώμα της είναι το μπλε. Στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει φτάσει 3 φορές στα προημιτελικά του Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης και 2 φορές στα προημιτελικά του Κύπελλο ΟΥΕΦΑ. Υπενθυμίζεται πως, τη σεζόν 2022-2023, είχε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, με μια νίκη (2-0 στη Σόφια) και μια ισοπαλία (1-1 στην Τούμπα). Τα τελευταία χρόνια είχε μια μεγάλη... αποχή από τους τίτλους καθώς είχε να κατακτήσει το πρωτάθλημα 16 χρόνια. Η περσινή χρονιά ήταν ονειρική ωστόσο καθώς έφτασε με μεγάλη άνεση στην κατάκτηση του τίτλου, μια επιτυχία που την βάζει στην προκριματική διαδικασία του UEFA Champions League.

Ξεκίνησε παρά πολύ νωρίς φέτος τις υποχρεώσεις της καθώς 7 και 14 Ιουλίου έδωσε τους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες της ξεπερνώντας το εμπόδιο της Μπάνια Λούκα με μια ισοπαλία (1-1) στη Σερβία και μια νίκη (4-0) στην Βουλγαρία. Επόμενο εμπόδιο ήταν η Κραιόβα την οποία η Λέφσκι νίκησε 1-0 στο πρώτο παιχνίδι στην Σόφια ενώ στις 29/7 διεξήχθη η ρεβάνς της Ρουμανίας με την ισοπαλία (2-2) να φέρνει τους Βούλγαρους στα πλέι-οφ όπου έχουν μπροστά τους την Καϊράτ Αλμάτι. Πρέπει να πούμε πως οι Βούλγαροι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Είναι αήττητοι μέχρι στιγμής στη σεζόν, μετρούν επτά παιχνίδια στο σύνολο σε Πρωτάθλημα και Ευρώπη με 5 νίκες-2 ισοπαλίες. Οι τρεις νίκες εξ αυτών, είναι για την βουλγαρική λίγκα όπου μετρούν έχουν μέχρι τώρα το απόλυτο.

Προπονητής της Λέφσκι Σόφιας από τον Γενάρη του 2025 είναι ο Ισπανός Χούλιο Βελάσκεθ που χρησιμοποιεί ως σύστημα το 4-2-3-1. Έχει ένα ρόστερ αρκετά νεανικό ρόστερ με πολλούς Λατινοαμερικάνους όπου ξεχωρίζουν ο διεθνής Βούλγαρος γκολκίπερ Σβέτοσλαβ Βούτσοφ, ο σέντερ-μπακ Κρίστιαν Μακούν, ο επιθετικογενής Βραζιλιάνος μπακ Μαικόν και ο επίσης Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός Εβερτον Μπάλα που έκανε παπάδες πέρυσι με 19 γκολ και 7 ασίστ. Στο φετινό μεταγραφικό παζάρι η Λέφσκι Σόφιας δεν είχε κάποια σοβαρή απώλεια αντίθετα ενισχύθηκε. Ξεχωρίζει η απόκτηση του Πορτογάλου Ρεινάλντο από την Σάντα Κλάρα με 1,5 εκατ. ευρώ.

Καϊράτ Αλμάτι - Χρηματιστηριακή αξία ρόστερ 12,7 εκατ. ευρώ.

Συμμετέχει στο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Καζακστάν. Ιδρύθηκε το 1954 και χρώματα της ειναι το κίτρινο και το μαύρο. Έδρα της ομάδας είναι το Central Stadium, χωρητικότητας 23.804 θεατών. Έχει κατακτήσει 5 φορές το πρωτάθλημα (1992, 2004, 2020, 2024, 2025) και 10 φορές το κύπελλο (1992, 1996, 1999, 2001, 2003, 2014, 2015, 2017, 2018, 2021). Αποτελεί μια από τις κορυφαίες δυνάμεις της χώρας, με συχνές παρουσίες στα προκριματικά του Champions League και του Conference League, ενώ την περσινή σεζόν αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στη League Phase του Champions League, όπου η ομάδα του Πειραιά πήρε τη νίκη με 0-1.

Βρίσκεται σε φουλ αγωνιστικους ρυθμούς καθώς το πρωτάθλημα Καζακστάν έχει φτάσει στην 20η αγωνιστική με την Καϊράτ να ειναι δεύτερη, έναν βαθμό πίσω από την Ορνταμπάσι. Ξεκίνησε τις ευρωπαικές της υποχρεώσεις απέναντι στην Σουτέσκα την οποία απέκλεισε με δύο νίκες (2-1 και 0-2), ενώ ακολύθως στην επόμενη φάση πέταξε εκτός την Ομόνοια. Ηττήθηκε στην Κύπρο με 1-0 αλλα στην ρεβάνς στο Αλμάτι καταφερε να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα και να περάσει στα πέναλτι με 6-5 μετά από ένα απίστευτο θρίλερ. Προπονητής της Καϊράτ Αλμάτι είναι από το καλοκαίρι του 2024 ο Ραφαέλ Ουραζμπακτίν που έχει οδηγήσει την ομάδα σε δύο κατακτήσεις πρωταθλήματων. Στο ρόστερ της ξεχωρίζουν ο Πορτογάλος Ζορζίνιο και ο Ισπανός σέντερ φορ Μαρκ Γκουάλ. Το ρόστερ της αποτιμάται περίπου στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ, με μέσο όρο ηλικίας τα 24,5 χρόνια, γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο νεανικές ομάδες της χώρας. Φυσικά υπάρχει και ο 17χρονος επιθετικός Νταστάν Σατπάεφ, που αποτελεί το μεγαλύτερο ταλέντο της χώρας, που ήδη εξασφαλίσει μεταγραφή στην Τσέλσι, στην οποία θα ενταχθεί στις 12 Αυγούστου λίγες ημέρες δηλαδή πριν τα παιχνίδια των play off όπου αν η Καϊράτ Αλμάτι θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ.