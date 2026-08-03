Στοιχεία – «κόλαφος» για τη φωτιά στη Βοιωτία: Κρατείται ο Δήμαρχος Στυλίδας, αναζητείται γνωστός επιχειρηματίας

Ένας γνωστός επιχειρηματίας που ασχολείται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κόρη του, ο δήμαρχος Στυλίδας και ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, είναι οι κατηγορούμενοι για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βοιωτία και έκαψε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα.

Ο επιχειρηματίας αναζητήθηκε από την πρώτη στιγμή από τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής αλλά δεν εντοπίστηκε.

Πληροφορίες του iΕidiseis αναφέρουν ότι μετά από περίπου δύο ημέρες εμφανίστηκε ενώπιον των Αρχών δικηγόρος του που δήλωσε ότι ο πελάτης του είναι πρόθυμος να καταθέσει ενώπιον του Ανακριτή. Σημειώνεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Κατηγορούμενη είναι και η κόρη του επιχειρηματία, η οποία φαίνεται ως νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρίας που διαχειρίζεται το αιολικό πάρκο με τις ανεμογεννήτριας, από όπου ξεκίνησε η φωτιά.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου, η εταιρία του οποίου είχε συνάψει σύμβαση με την εταιρία που έχει το αιολικό πάρκο, προκειμένου να φτιάξει το δίκτυο ηλεκτροδότησής του. Ο Δήμαρχος κρατείται και θα οδηγηθεί στον Ανακριτή για να απολογηθεί.

Από το ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιολικού πάρκου είχε ανάψει και πάλι φωτιά πριν από περίπου ένα μήνα, στις 27 Ιουνίου.

Πηγές από την Πυροσβεστική σημειώνουν ότι τότε η φωτιά ξέσπασε από το σημείο του δικτύου που βρισκόταν περίπου 500 μέτρα μακριά από το αιολικό πάρκο

. Παρότι εκείνη η φωτιά σήμανε το καμπανάκι του κινδύνου για την κακή κατασκευή του δικτύου, η εταιρία προχώρησε σε κάποιες επιδιορθώσεις (κατά πληροφορίες άλλαξε δύο «γέφυρες»), ωστόσο, δεν αντικατέστησε το σύνολο του δικτύου που είναι περίπου 600 μέτρα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα μήνα μετά να ξεσπάσει η καταστροφική πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, η οποία επεκτάθηκε στο Πόρτο Γερμενό και στις υπόλοιπες περιοχές που καίει ακόμα.

Η νέα φωτιά ξέσπασε σε μικρή απόσταση από την προηγούμενη. Το ένα σημείο απέχει περίπου 100 μέτρα από το άλλο. Πληροφορίες από την Πυροσβεστική αναφέρουν ότι λόγω της κακής κατασκευής του δικτύου, σε επικλινές έδαφος, τα καλώδια ταλαντώνονταν λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο σημείο βρέθηκαν καλώδια «μαυρισμένα» που παραπέμπουν σε βραχυκύκλωμα.

Πηγή: ieidiseis.gr