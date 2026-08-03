ΟΦΗ: Το προφίλ των Μακάμπι Τελ Αβίβ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Μία εκ των Μακάμπι Τελ Αβίβ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα αντιμετωπίσει ο ΟΦΗ στα πλέι-οφ του Europa League. Διαβάστε στο SDNA το προφίλ των δύο ομάδων.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία ιδρύθηκε το 1906, τερμάτισε στην περυσινή σεζόν στην 3η θέση του πρωταθλήματος Ισραήλ, όμως η χρονιά δεν πήγε χαμένη καθώς κατέκτησε το Κύπελλο επικρατώντας στον τελικό της Χάποελ Μπερ Σεβά.



Αποτελεί την ιστορικότερη ομάδα του Ισραήλ έχοντας κατακτήσει συνολικά 26 πρωταθλήματα, 24 κύπελλα και δύο κύπελλα Πρωταθλητριών Ασίας. Η «ομάδα του λαού» υπερίσχυσε πριν από περίπου δύο εβδομάδες ξανά των πρωταθλητών Ισραήλ με 3-1 προσθέτοντας το Σούπερ Καπ στη συλλογή της. Έδρα της είναι το «Μπλούμφιλντ» χωρητικότητας 29.400 θέσεων.



Στον πάγκο της Μάκαμπι βρίσκεται ο άλλοτε Σκωτσέζος διεθνής στράικερ, Κένι Μίλερ. Η Μακάμπι διατήρησε τον βασικό κορμό της προσδοκώντας σε μια καλύτερη ευρωπαϊκή πορεία σε σχέση με την περυσινή, όπου ολοκλήρωσε δίχως νίκη τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Europa League (0-1-7). Στον Β΄ Προκριματικό Γύρο του Europa League, η ομάδα από το Τελ Αβίβ απέκλεισε την Σέριφ Τιρασπόλ με δύο νίκες (1-0 και 5-0).

O 20χρονος φορ, Αμπού Φαρκί, ο αριστερός εξτρέμ Έλιο Βαρέλα, ο κεντρικός χαφ και αρχηγός Ντορ Πέρετζ, αλλά και ο 24χρονος στόπερ Ασάντε ξεχωρίζουν από το ρόστερ.

ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ομάδα με «βαριά φανέλα» στη Βουλγαρία έχοντας κατακτήσει 53 τίτλους εκ των οποίων 31 Πρωταθλήματα και 22 Κύπελλα. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία ιδρύθηκε το 1948, έπειτα από έξι χρόνια επέστρεψε στο Europa League με την τελευταία συμμετοχή της να θεωρείται πετυχημένη, καθώς είχε φτάσει μέχρι την φάση των ομίλων. Αγνοεί το πρωτάθλημα από 2008, ενώ τελευταία φορά αγωνίστηκε στην Ευρώπη τη σεζόν 2022/23 όταν έμεινε «εκτός νυμφώνος» στο Conference League από την Βασιλεία.



Πέρυσι κατετάγη τέταρτη, όμως κατέκτησε το Κύπελλο Βουλγαρίας υπερισχύοντας στα πέναλτι της Λοκομοτίβ Πλόβντιβ. Φέτος ξεκίνησε από τον 1ο Προκριματικό Γύρο όπου απέκλεισε με δύο νίκες την Ντέρι Σίτι (3-2, 2-1), ενώ στη συνέχεια οι δύο αναμετρήσεις της απέναντι στην Καραμπάγκ έληξαν ισόπαλες δίχως σκορ, με την βουλγαρική ομάδα να προκρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι (5-4).



Μετά την συμπλήρωση τριών αγωνιστικών στο βουλγαρικό πρωτάθλημα η ΤΣΣΚΑ είναι τέταρτη με απολογισμό 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Στον πάγκο της βρίσκεται ο 47χρονος, άλλοτε παίκτης του Παναιτωλικού, Χρίστο Γιάνεφ. Από το ρόστερ της ξεχωρίζουν ο Κύπριος διεθνής φορ, Ιωάννης Πίττας, ο Αργεντινός επιθετικός Γοδόι και ο και ο στόπερ Γκμπαμίν.