Μπραν: Η «φλόγα» του Μπέργκεν και η επιστροφή του Χόρνελαντ

Η Μπραν βρίσκεται απέναντι στον Απόλλωνα Λεμεσού, σε ένα ζευγάρι με έντονο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και τα... μάτια του ΠΑΟΚ – Το SDNA αναλύει το προφίλ και τα σημεία-κλειδιά των Νορβηγών.

Με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν - Απόλλων Λεμεσού θα τεθεί αντιμέτωπος ο Δικέφαλος στα πλέι οφ του Conference League, εφόσον αποκλειστεί από την Άντερλεχτ.



Η Μπραν αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά και δημοφιλή ποδοσφαιρικά ονόματα της Νορβηγίας. Η δύναμή της ξεπερνά τα όρια των αγωνιστικών γραμμών, καθώς διαθέτει μία ιδιαίτερα πιστή φίλαθλη βάση και μία έδρα που μπορεί να μετατραπεί σε καθοριστικό παράγοντα.

Η πόλη και το γήπεδο

Η ομάδα εδρεύει στο Μπέργκεν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας. Το Μπέργκεν είναι χτισμένο ανάμεσα σε βουνά και φιόρδ, ενώ φημίζεται για τις συχνές βροχοπτώσεις. Το Brann Stadion, χωρητικότητας περίπου 17.000 θεατών, αποτελεί την ιστορική έδρα του συλλόγου. Οι κερκίδες βρίσκονται κοντά στον αγωνιστικό χώρο και δημιουργούν έντονη ατμόσφαιρα.

Το αγωνιστικό προφίλ

Η Μπραν επιδιώκει να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο, με πίεση ψηλά, γρήγορη κυκλοφορία και μεγάλη συμμετοχή των ακραίων ποδοσφαιριστών. Η ένταση χωρίς την μπάλα και η προσπάθεια άμεσης ανάκτησής της αποτελούν βασικά στοιχεία της ταυτότητάς της. Βρίσκεται, παράλληλα, σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό στη διάρκεια των καλοκαιρινών προκριματικών.



Στον πάγκο επέστρεψε τον Ιούλιο ο Έιρικ Χόρνελαντ, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2030. Ο 51χρονος γνωρίζει άριστα το περιβάλλον, καθώς στην προηγούμενη θητεία του οδήγησε την Μπραν στην επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία και στην κατάκτηση του Κυπέλλου. Σημαντικότερες μονάδες είναι ο Ματίας Νίνγκελαντ, ο αρχηγός Φρέντρικ Πάλεσεν Κνούντσεν και ο Μπαρντ Φίνε. Επιθετικά ξεχωρίζουν ακόμη οι Νίκλας Κάστρο, Κρίστιαν Έρικσεν, Κρίσταλ Ίνγκασον και Ράμπι Ματόντο.

Η ιστορία και η τροπαιοθήκη

Η Μπραν ιδρύθηκε το 1908 και έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα και οκτώ Κύπελλα Νορβηγίας. Τελευταία φορά ανέβηκε στην κορυφή του πρωταθλήματος το 2007, ενώ το 2023 κατέκτησε το Κύπελλο. Παρά τον υποβιβασμό του 2021, επέστρεψε άμεσα και παραμένει σύλλογος με μεγάλη δυναμική και απαιτητικό κοινό.