Θρίλερ στο Ναύπλιο: Η μοιραία συνάντηση των δύο Ινδών με τον 58χρονο ψυχολόγο πριν τον δολοφονήσουν

Συνεχείς είναι εξελίξεις μετά το τραγικό τέλος που είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 58χρονου στην Αργολίδα, καθώς ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε προχωρημένη σήψη σε δύσβατη περιοχή στα Χιντέικα της Κάντιας, στο Ναύπλιο.

Μετά τη δήλωση εξαφάνισης του 58χρονου, το Τ.Δ.Ε.Ε. Ναυπλίου, σε συνεργασία με άλλες αστυνομικές υπηρεσίες, πραγματοποίησε έρευνα.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι δύο Ινδοί που συνελήφθησαν, είχαν επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο του άτυχου άνδρα και είχαν μεταβεί μαζί του στην παραλία Ιρίων Ναυπλίου.

Εκεί, αφού αρχικά ήρθαν σε επαφή με τον 58χρονο, στη συνέχεια τον ακινητοποίησαν μέσα στο αυτοκίνητό του και τον μαχαίρωσαν στον λαιμό και στην πλάτη, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν θανάσιμα.

Στη συνέχεια αφαίρεσαν από την κατοχή του το χρηματικό ποσό των πενήντα ευρώ.

Έπειτα μετέφεραν τη σορό του σε δασώδη περιοχή της Κάντιας Ναυπλίου, όπου την εγκατέλειψαν. Στη συνέχεια μετέβησαν στον λόφο Προφήτη Ηλία Ιρίων, όπου εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και επέστρεψαν πεζοί στην οικία τους. Κατά τη διαδρομή τους πέταξαν το κινητό τηλέφωνο και τα κλειδιά του οχήματος του 58χρονου.

Οι δύο δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στην Αττική.

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Η σορός του 58χρονου βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, σε μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου είχαν εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες το όχημα του στο Ναύπλιο.

Ο εντοπισμός του, έγινε έπειτα από συντονισμένες έρευνες των αστυνομικών της Ασφάλειας Ναυπλίου, οι οποίες συνεχίζονταν από την ημέρα της δήλωσης της εξαφάνισής του.

Η πολύήμερη αγωνία της οικογένειας και των οικείων του έληξε με τον πιο οδυνηρό τρόπο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και οι επίσημες ανακοινώσεις των διωκτικών αρχών, οι οποίες αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Πηγή: thetoc.gr