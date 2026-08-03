66 χρόνια μετά, ξανά εδώ: Ο Παναθηναϊκός κάτι... χρωστάει στην Χράντετς!

Ένα ιστορικό ευρωπαϊκό ραντεβού μπορεί να αναβιώσει έπειτα από 66 χρόνια αφού Παναθηναϊκός και Χράντετς είναι κοντά στο να ξαναζήσουν το παρελθόν.

Η κλήρωση έφερε ένα σενάριο με άρωμα ιστορίας για τον Παναθηναϊκό. Εφόσον το «τριφύλλι» ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948, είναι πολύ πιθανό να βρει απέναντί του τη Χράντετς Κράλοβε, την πρώτη ευρωπαϊκή αντίπαλο στην ιστορία του συλλόγου.

Βέβαια, υπάρχει μία σημαντική προϋπόθεση. Οι «πράσινοι» θα πρέπει πρώτα να αποκλείσουν την ΤΣΣΚΑ 1948, ενώ η Χράντετς θα πρέπει να ηττηθεί από την Μπεσίκτας στο δικό της ευρωπαϊκό ζευγάρι. Σε αυτή την περίπτωση, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τους Τσέχους στον επόμενο γύρο. Με δεδομένο ότι η τουρκική ομάδα είναι το φαβορί, το ενδεχόμενο αυτό μόνο είναι πιο πιθανό από ποτέ.

Και γιατί γίνεται λόγος για ιστορική επανάληψη;

Γιατί η Χράντετς Κράλοβε ήταν η πρώτη ομάδα που αντιμετώπισε ποτέ ο Παναθηναϊκός στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στο Κύπελλο Πρωταθλητριών της σεζόν 1960-61, στην πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή του «τριφυλλιού».

Το πρώτο παιχνίδι έλαβε χώρα στις 6 Νοεμβρίου 1960 στην τότε Τσεχοσλοβακία, με τον Παναθηναϊκό να είναι καλύτερος από τους γηπεδούχους και να είναι μια ανάσα από ένα πολύτιμο εκτός έδρας 0-0. Ωστόσο, στο 89ο λεπτό ο Μπέντριχ Σόνκα πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα, χαρίζοντας τη νίκη με 1-0 στη Χράντετς.

Στη ρεβάνς της Λεωφόρου, ο Παναθηναϊκός πάλεψε για την ανατροπή, όμως δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Το τελικό 0-0 έδωσε την πρόκριση στους Τσεχοσλοβάκους και το «Τριφύλλι» αποχαιρέτησε την Ευρώπη στην πρώτη του ιστορική παρουσία.

Αξίζει να σημειωθεί πως στον πάγκο του Παναθηναϊκού εκείνη την εποχή βρισκόταν ο Άγγλος Χάρι Γκέιμ, ο άνθρωπος που οδήγησε τους «πράσινους» στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της ιστορίας τους.

Μετά από 66 χρόνια, η ιστορία μπορεί να φέρει ξανά τις δύο ομάδες αντιμέτωπες. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα ήθελαν αυτή τη φορά να επαναληφθεί μόνο το ζευγάρωμα και όχι το αποτέλεσμα του 1960.

Πριν από οποιαδήποτε σκέψη για τη Χράντετς ή την Μπεσίκτας, ωστόσο, υπάρχει μία αποστολή που προέχει και αυτή είναι ο αποκλεισμός της ΤΣΣΚΑ 1948.