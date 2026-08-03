Μεντιλίμπαρ: «Δεν είναι εύκολο να περάσουμε - Διάλεξα τους καλύτερους στην αποστολή για να προκριθούμε»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το ερχόμενο ματς του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγκεν για τα προκριματικά και ξεκαθάρισε πως δεν είναι εύκολη η πρόκριση στο Champions League, ενώ μίλησε και για τις επιλογές του στην αποστολή και τις επόμενες μεταγραφές.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ:

Τι έχει στο μυαλό του για ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι:

«Φέτος δουλέψαμε πολύ στην προετοιμασία και είναι ευχαριστημένος. Τα αποτελέσματα των φιλικών δεν είναι καλά, αλλά είναι καλή η προετοιμασία και ελπίζουμε πως αύριο θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τον πρώτο μας αντίπαλο».

Πώς περιμένει τα προκριματικά για πρώτη φορά στην καριέρα του:

«Είναι ιδιαίτερη η αίσθηση του να έχεις την ευκαιρία να πάρεις μέρος στην κορυφαία διοργάνωση. Ξέρουμε πως η πρόκριση δεν θα είναι εύκολη. Έχω κίνητρο για τέτοιες βραδιές, είμαι σίγουρος πως δεν θα κριθεί σε ένα μόνο παιχνίδι η πρόκριση και ελπίζω να κερδίσουμε και στα δύο παιχνίδια».

Τι τον προβληματίζει και αν είναι πρόβλημα οι τραυματισμοί των Έσε και Σιπιόνι:

«Είναι μια τολμηρή ομάδα, ίσως η πιο τολμηρή που έχουμε δει και μπορεί να παίξει επιθετικά. Πρόκειται για μια ομάδα που σίγουρα θα δημιουργήσει κινδύνους. Όσον αφορά τους τραυματισμούς, είναι πράγματα που μπορούν να συμβούν στην προετοιμασία, αλλά είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να τους αντικαταστήσουμε κι όπως το κάνει να το κάνει καλά».

Για το αν ο Γιάρεμτσουκ ήθελε να φύγει:

«Έχουμε πάρα πολλούς ξένους στην ομάδα και μόνο 17 θέσεις. Αυτές τις θέσεις τις διαλέγω εγώ και διάλεξα όσους θεωρώ καλύτερους για να περάσουν σε αυτόν τον προκριματικό γύρο».

Για τις μεταγραφές και την ενσωμάτωσή τους σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα:

«Θα χρειαστούμε πολύ χρόνο, υπάρχει πολύς χρόνος για να φύγει και να έρθει κάποιος. Διαφωνώ με αυτό, θα έπρεπε να κλείνει η αγορά όταν ξεκινούν οι επίσημες υποχρεώσεις. Στο τέλος θα μείνουμε 25 και θα πρέπει αναγκαστικά να προσαρμοστούν όλοι».

Τα προκριματικά μπορούν να δώσουν καλύτερο ρυθμό σε μια ομάδα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα;

«Στην πραγματικότητα ξεκινούν νωρίτερα τα επίσημα παιχνίδια, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας να μπούμε στο Champions League, είναι σημαντικά και αυτά τα ματς κυρίως γιατί θέλουμε να είμαστε στη διοργάνωση»

Για τον Σρέντερ, πόσο καλά τον γνωρίζει και πόσο διαφέρουν τα συστήματά τους:

«Γνωριζόμαστε χρόνια από την Καστεγιόν, τον έχουμε παρακολουθήσει και λέγανε πως το παιχνίδι του ήταν διαφορετικό. Πιστεύουμε πως και τώρα είναι το ίδιο,. Είναι σημαντικό το τι θα κάνουμε εμείς»