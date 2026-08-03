Βιονικός: Συνεχίζει στα 40 του στη Σάλκε ο Έντιν Τζέκο!

Τι και αν έχει φτάσει πλέον 40 ετών; Ο Έντιν Τζέκο συνεχίζει να αγωνίζεται στο υψηλό επίπεδο και παραμένει στη Γερμανία για χάρη της Σάλκε, με την οποία ανανέωσε για ακόμη μία σεζόν.
Οι Βασιλικοί Μπλε ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Βόσνιο στράικερ, ο οποίος πήγε στην ομάδα τον περασμένο Ιανουάριο και μέσα σε 11 συμμετοχες πρόλαβε να σκοράρει έξι φορές και να μοιράσει τρεις ασίστ.
EDIN DŽEKO bleibt Schalker! 💙— FC Schalke 04 (@s04) August 3, 2026
Nach einer erfolgreichen Rückrunde für den #S04 unterschrieb @EdDzeko einen neuen Ein-Jahres-Vertrag und läuft im 23. Profijahr wieder in der @Bundesliga_DE auf! ⚽️
Schön, dass du bei uns bleibst, Edin! 😊 pic.twitter.com/xJlpFAZdNW