Βιονικός: Συνεχίζει στα 40 του στη Σάλκε ο Έντιν Τζέκο!

Το συμβόλαιό του με τη Σάλκε για ακομη μία σεζόν ανανέωσε ο Έντιν Τζέκο.

Τι και αν έχει φτάσει πλέον 40 ετών; Ο Έντιν Τζέκο συνεχίζει να αγωνίζεται στο υψηλό επίπεδο και παραμένει στη Γερμανία για χάρη της Σάλκε, με την οποία ανανέωσε για ακόμη μία σεζόν.

Οι Βασιλικοί Μπλε ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Βόσνιο στράικερ, ο οποίος πήγε στην ομάδα τον περασμένο Ιανουάριο και μέσα σε 11 συμμετοχες πρόλαβε να σκοράρει έξι φορές και να μοιράσει τρεις ασίστ.