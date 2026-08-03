Φωτιά στην Ψάθα: Οργή κατοίκων, ένταση με πυροσβέστες και αστυνομικούς (vids)

Στιγμές απόγνωσης στην Ψάθα όπου οι φλόγες έφτασαν δίπλα σε σπίτια

Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι στην Ψάθα που είδαν ξαφνικά τη φωτιά να αλλάζει κατεύθυνση και να βρίσκεται δίπλα στα σπίτια τους.

Αρκετοί ξέσπασαν στους πυροσβέστες και στους αστυνομικούς που ήταν στο σημείο, ζητώντας να βοήθεια για να σώσουν τα σπίτια τους.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος του ethnos.gr Κώστας Ασημακόπουλος, μεταξύ των κατοίκων βρισκόταν μία κυρία η οποία πριν λίγες ώρες, τα ξημερώματα της Δευτέρας, έλεγε ότι αν δεν σβήσουν τη φωτιά, τότε θα καεί το σπίτι της.

Πηγή: ethnos.gr