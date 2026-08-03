Η Βιλερμπάν επισημοποίησε τον δανεισμό του Αρμόνι Μπρουκς στην Βαλένθια!

Η Βιλερμπάν με ανακοίνωση της γνωστοποίησε τον δανεισμό του Αρμόνι Μπρουκς στην Βαλένθια για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Επίσημη μορφή πήρε η μετακίνηση του Αρμόνι Μπρουκς από την Βιλερμπάν στην Βαλένθια. Η Γαλλική ομάδα με ανακοίνωση της γνωστοποίησε τον δανεισμό του Αμερικανού γκαρντ στην ισπανική ομάδα για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τους «πορτοκαλί» να ενισχύονται σημαντικά στην περιφερειακή τους γραμμή.

Τη σεζόν 2025/26 στη EuroLeague, ο Μπρουκς είχε 13.1 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ, με 41.6% στο τρίποντο και σε 22:32 λεπτά συμμετοχής, ενώ μάλιστα αναδείχθηκε και MVP των τελικών του ιταλικού πρωταθλήματος με την Αρμάνι Μιλάνο.