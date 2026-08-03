Η Βιλερμπάν επισημοποίησε τον δανεισμό του Αρμόνι Μπρουκς στην Βαλένθια!

Επίσημη μορφή πήρε η μετακίνηση του Αρμόνι Μπρουκς από την Βιλερμπάν στην Βαλένθια. Η Γαλλική ομάδα με ανακοίνωση της γνωστοποίησε τον δανεισμό του Αμερικανού γκαρντ στην ισπανική ομάδα για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τους «πορτοκαλί» να ενισχύονται σημαντικά στην περιφερειακή τους γραμμή.
Τη σεζόν 2025/26 στη EuroLeague, ο Μπρουκς είχε 13.1 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ, με 41.6% στο τρίποντο και σε 22:32 λεπτά συμμετοχής, ενώ μάλιστα αναδείχθηκε και MVP των τελικών του ιταλικού πρωταθλήματος με την Αρμάνι Μιλάνο.
LDLC ASVEL vous informe du prêt de Armoni Brooks au club de @valenciabasket pour la saison 2026-2027#LDLCASVEL pic.twitter.com/B30r3OoQNM— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 3, 2026