Αττική: Στην Ψάθα έφτασε η φωτιά, καίγονται σπίτια – Νέο μήνυμα του «112» (vid)

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το «112», που ζητά από τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν για τέταρτη ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά της Δυτικής Αττικής, η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική.

Αυτήν την ώρα, το κυριότερο μέτωπο εντοπίζεται βορειοανατολικά από την Ψάθα, καθώς έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, έχοντας φτάσει πλέον στον οικισμό.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ψάθα της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε μέσω #Αλεποχωρίου προς #Μέγαρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 3, 2026



Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το «112» για εκκένωση προς Μέγαρα, ενώ, αντίστοιχη εντολή έλαβαν λίγο μετά τις 18:15 κι όσοι βρίσκονται στις περιοχές: Λούμπα, Μορφέικα, Αλεποχώρι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Λούμπα #Μορφέικα & #Άνω_Αλεποχώρι της περιφερειακής ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Μέγαρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) August 3, 2026



Στο βίντεο του Νίκου Ραζή φαίνονται οι πυκνοί καπνοί να υψώνονται πάνω από την περιοχή της Ψάθας, δημιουργώντας άκρως ανησυχητική εικόνα.

Πηγή: newsbomb.gr