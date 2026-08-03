Αττική: Στην Ψάθα έφτασε η φωτιά, καίγονται σπίτια – Νέο μήνυμα του «112» (vid)

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν για τέταρτη ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά της Δυτικής Αττικής, η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική.
Αυτήν την ώρα, το κυριότερο μέτωπο εντοπίζεται βορειοανατολικά από την Ψάθα, καθώς έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, έχοντας φτάσει πλέον στον οικισμό.
Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το «112» για εκκένωση προς Μέγαρα, ενώ, αντίστοιχη εντολή έλαβαν λίγο μετά τις 18:15 κι όσοι βρίσκονται στις περιοχές: Λούμπα, Μορφέικα, Αλεποχώρι.
Στο βίντεο του Νίκου Ραζή φαίνονται οι πυκνοί καπνοί να υψώνονται πάνω από την περιοχή της Ψάθας, δημιουργώντας άκρως ανησυχητική εικόνα.
Πηγή: newsbomb.gr