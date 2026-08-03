Στάχτη και αποκαΐδια στη Δυτική Αττική: Κάηκαν πάνω από 480.000 στρέμματα μέσα σε εννέα χρόνια

Έξι μεγάλες δασικές πυρκαγιές από το 2018 έως το 2026 έχουν προκαλέσει τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή.

Περισσότερα από 480.000 στρέμματα γης έχουν παραδοθεί στις φλόγες στη Δυτική Αττική κατά τη διάρκεια της τελευταίας εννιαετίας, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση που δημοσίευσε το meteo.gr.

Η αποτίμηση αφορά τις καμένες εκτάσεις από τις σημαντικότερες δασικές πυρκαγιές της περιόδου 2018-2026 στο ηπειρωτικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και ανανεώθηκε μετά την πρόσφατη φωτιά που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό.

Έξι μεγάλες πυρκαγιές από το 2018

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μέσα σε εννέα χρόνια καταγράφηκαν έξι μεγάλα πύρινα μέτωπα, τα οποία έκαψαν συνολικά περισσότερα από 480.000 στρέμματα.

Τα δεδομένα προέρχονται από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Προσωρινή η αποτίμηση για το Πόρτο Γερμενό

Καθώς η πυρκαγιά που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, η εκτίμηση για την καμένη έκταση υπολογίστηκε με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα έως το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026.

Στην ανακοίνωση του meteo.gr, τα ευρήματα χαρακτηρίζονται «εντυπωσιακά και ανησυχητικά», ενώ επισημαίνεται ότι η ανάλυση θα ανανεωθεί εκ νέου, μόλις αποτυπωθεί η τελική περίμετρος της καταστροφής από τη φωτιά που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό.

Πηγή: ethnos.gr