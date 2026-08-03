Οι μέρες και οι ώρες των αναμετρήσεων της ΑΕΚ για την είσοδο στη League Phase

Γνωστές έγιναν οι ακριβείς μέρες και ώρες των αναμετρήσεων της ΑΕΚ για τα Play off του Champions League.

Στη μάχη για την είσοδό της στη League Phase του Champions League θα μπει η ΑΕΚ, η οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Λέφσκι Σόφιας ή την Καϊράτ Αλμάτι.

Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 18 Αυγούστου σε Σόφια ή Αλμάτι, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 26 Αυγούστου, στην έδρα της ΑΕΚ.

Όσον αφορά τις ώρες των αναμετρήσεων, σίγουρα η ρεβάνς στην Allwyn Arena θα διεξαχθεί στις 22:00. Από την άλλη μεριά, το πρώτο ματς αν περάσει η Λεφσκι θα γίνει στη Σόφια επίσης στις 22:00 το βράδυ, ενώ αν βρεθεί η Καϊράτ στον δρόμο της Ένωσης, τότε το παιχνίδι στο Καζακστάν θα γίνει στις 19:00 το απόγευμα λόγω της διαφοράς ώρας.