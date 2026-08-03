Οι μέρες και οι ώρες των αναμετρήσεων της ΑΕΚ για την είσοδο στη League Phase

Στη μάχη για την είσοδό της στη League Phase του Champions League θα μπει η ΑΕΚ, η οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Λέφσκι Σόφιας ή την Καϊράτ Αλμάτι.
Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 18 Αυγούστου σε Σόφια ή Αλμάτι, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 26 Αυγούστου, στην έδρα της ΑΕΚ.
Όσον αφορά τις ώρες των αναμετρήσεων, σίγουρα η ρεβάνς στην Allwyn Arena θα διεξαχθεί στις 22:00. Από την άλλη μεριά, το πρώτο ματς αν περάσει η Λεφσκι θα γίνει στη Σόφια επίσης στις 22:00 το βράδυ, ενώ αν βρεθεί η Καϊράτ στον δρόμο της Ένωσης, τότε το παιχνίδι στο Καζακστάν θα γίνει στις 19:00 το απόγευμα λόγω της διαφοράς ώρας.