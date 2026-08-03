Σατοράνσκι για την μεταγραφή του στην Χάποελ: «Θα είμαι ο δεύτερος ή ο τρίτος πόιντ γκαρντ και αυτό ακριβώς είναι που έψαχνα»

Ο Τόμας Σατοράνσκι εξήγησε τον λόγο που επέλεξε την Χάποελ Τελ-Αβίβ, σημειώνοντας πως δεν ήθελε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα που θα πήγαινε.

Μετά από τέσσερις σεζόν στη Μπαρτσελόνα, ο Τόμας Σατοράνσκι αποφάσισε να μετακομίσει στο Ισραήλ για λογαριασμό της Χάποελ Τελ - Αβίβ.

Ο 34χρονος άσος σε δηλώσεις του εξήγησε τον λόγο που προτίμησε την ομάδα του Ισραήλ, σημειώνοντας πως δεν ήθελε να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα που θα πήγαινε.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Θα ξεκινήσουμε τη σεζόν στη Σόφια. Κάθε Σαββατοκύριακο θα πρέπει να πηγαίνουμε στο Ισραήλ, όμως στο ρόστερ μπορούν να βρίσκονται μόνο πέντε ξένοι, γεγονός που σημαίνει ότι θα υπάρξει ροτέισον μεταξύ μας. Η ευκαιρία να μένω στη Σόφια και να μην παίζω κάποια Σαββατοκύριακα, ήταν ελκυστική. Ήθελα κάτι λιγότερο απαιτητικό. Δεν θα είμαι ο βασικός πόιντ γκαρντ, υπάρχει ο Μίτσιτς εκεί. Θα είμαι ο δεύτερος ή ο τρίτος πόιντ γκαρντ και αυτό ακριβώς είναι που έψαχνα. Η Μπαρτσελόνα μου είχε πει ότι δεν θα έπαιζα τόσο πολύ, όμως δεν πήρε παίκτες κι αυτό δεν συνέβη»