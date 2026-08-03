Η Εθνική Κορασίδων διέλυσε με 30 πόντους διαφορά την Μ. Βρετανία

Η Εθνική Κορασίδων επικράτησε με σκορ 80-50 της Μεγάλης Βρετανίας στον φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε σήμερα (3/8) στα Ιωάννινα, και ολοκλήρωσε με 2/2 νίκες επί του αντιπάλου της το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ενόψει του Ευρωμπάσκετ U16 το οποίο αρχίζει την Πέμπτη 6 Αυγούστου στο κλειστό γυμναστήριο «Σιδέρης Καραδήμας».

Αν και φιλικό παιχνίδι, η αναμέτρηση ήταν αρκετά δυνατή με την Μεγάλη Βρετανία να παρουσιάζεται αρκετά ανταγωνιστική και να βάζει ξανά δύσκολα στην Εθνική ομάδα η οποία προηγήθηκε μεν με το δίποντο της Τουλούπη στο 5΄ με 9-6, αλλά, η υπεροχή των φιλοξενούμενων μέσα στο καλάθι (στο ημίχρονο είχαν 27 ριμπάουντ έναντι 10 της Ελλάδας), δεν επέτρεπε στη γαλανόλευκη να πάρει τον έλεγχο. Η Μεγάλη Βρετανία ισοφάρισε 9-9 με το γκολ-φάουλ της Οκόλι 2΄51’’ πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου με τον αγώνα να γίνεται ντέρμπι και τις δυο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ (9-11 8’, 16-15 9΄).

Στη δεύτερη περίοδο, η ελληνική ομάδα αξιοποίησε το πιο ισχυρό αγωνιστικό στοιχείο της, την άμυνα, υποχρεώνοντας τον αντίπαλό της να σημειώσει μέχρι το 13΄μόλις τέσσερις πόντους. Στο 12΄η Εθνική Κορασίδων πήρε προβάδισμα με 25-18 μετά τους πόντους που πήρε από τις Ιτόγια και Χουσελά, με την πρώτη να οδηγεί στη συνέχεια με προσωπικές ενέργειες τη διαφορά για πρώτη φορά στους 9π. (29-18).

Η Μεγάλη Βρετανία, ωστόσο, παρέμεινε μέσα στο παιχνίδι και με επιμέρους σκορ 8-0 μείωσε στο 15΄σε 29-26. Οι βολές της Μπεκίρι και οι πόντοι των Τουλούπη -Κυναμέα έφεραν και πάλι την γαλανόλευκη σε απόσταση ασφαλείας 38-29 (19΄), ενώ η Χαλαμπαλάκη διαμόρφωσε το 40-29 1’ πριν το τέλος του πρώτου μέρους, με την ομάδα να αποκτά προβάδισμα με διαφορά 11 πόντων και να τελειώνει ουσιαστικό τον αγώνα στην τρίτη περίοδο.

Στο 21’ η διαφορά ανέβηκε στους 17 πόντους (48-31) και παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και στην τέταρτη περίοδο (69-47 35΄) για να φτάσει στους 30 πόντους στο 38′ (77-47) και να οδηγηθεί η Ελλάδα στην τελική επικράτηση με σκορ 80-50.

Διαιτητές: Καννής, Γκούμας, Παππά

Δεκάλεπτα: 18-17, 44-31, 63-38, 80-50

Ελλάδα (Ανδρεοπούλου): Κυναμέα 4, Μηλιτσοπούλου 1, Τουλούπη 4 (9 κλ.), Βουγιούκα, Σκούμα 8, Χαλαμπαλάκη 2, Χουσελά 18 (4) 4 ασ. 1 κλ., Δανιήλ 1, Λάσκαρη 7, Μαλλιαρού, Μανάβη 4 (10 ριμπ.) Ιτόγια 15, Βλάχου 10, Μπεκίρι 6.

Μεγάλη Βρετανία (Μίλιγκαν): Αλεξάντερ 2, Άντερσον 2, Ρόμπερτς 2, Μάλεκ 16, Οκόλι 3, Κόρνφορντ 11, Σμιθ 4, Άπφολντ 4, Ουάιτ 5, Γουίντλ, Λαμουγιέ 3, Ντάνκλεϊ .