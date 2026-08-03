Κυψέλη: Από ήρωας πρόσφυγας, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Βρετανίδας - Το προφίλ του 26χρονου

Είχε ιδρύσει χριστιανική οργάνωση, διοργανώνοντας προπονήσεις πυγμαχίας για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, διανομή τροφίμων και άλλες δράσεις βοήθειας

Επαγγελματίας πυγμάχος, ο οποίος είχε φτάσει στην Ελλάδα με βάρκα και στη συνέχεια παντρεύτηκε Αμερικανίδα χριστιανή, είναι ο 26χρονος Αφγανός που συνελήφθη στην Αθήνα ως ύποπτος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη.

Ο 26χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε την 38χρονη και στη συνέχεια τοποθέτησε τη σορό της σε βαλίτσα, την οποία φέρεται να άφησε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Αθήνα.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, οι αστυνομικές αρχές εξέτασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο φέρεται να δείχνει τον 26χρονο να αποχωρεί από το διαμέρισμα όπου διέμενε η Βρετανίδα, κρατώντας μια βαλίτσα, την οποία άφησε στο σημείο όπου εντοπίστηκαν τα λείψανά της στις 16 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο κατηγορούμενος είχε φτάσει στη Λέσβο το 2016. Αργότερα ασπάστηκε τον χριστιανισμό και το 2023 παντρεύτηκε Αμερικανίδα. Οι δυο τους ίδρυσαν στην Αθήνα μια χριστιανική οργάνωση που βοηθούσε πρόσφυγες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η Daily Mail, το ζευγάρι γνώριζε το θύμα μέσω της εθελοντικής του δράσης. Η οργάνωσή τους φέρεται να είχε πρόσβαση στο διαμέρισμα όπου διέμενε η Βρετανίδα, καθώς το ακίνητο ανήκε στην ίδια.

Η καταγγελία της συζύγου του

Οι έρευνες των αρχών στράφηκαν στον 26χρονη μετά την καταγγελία της συζύγου του, η οποία φέρεται να δήλωσε ότι ο σύζυγός της είχε αρχίσει να συμπεριφέρεται ύποπτα στα τέλη Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα ανέφερε ότι το βράδυ της 15ης Ιουλίου ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της έλειπε. Ελέγχοντας την κοινή εφαρμογή εντοπισμού τοποθεσίας, φέρεται να είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα του θύματος

Ο 26χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι βρήκε τη Βρετανίδα ήδη νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματός της.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε τραπεζικές κάρτες της 38χρονης για αναλήψεις χρημάτων, καθώς και το κινητό της τηλέφωνο για να στείλει μηνύματα σε συγγενείς και φίλους της, προσποιούμενος ότι ήταν εκείνη.

Η σύζυγός του, όπως αναφέρεται, άρχισε να υποψιάζεται τον 26χρονο όταν έγινε γνωστό ότι είχε εντοπιστεί η σορός της Βρετανία. Έφυγε από το σπίτι μαζί με το μωρό τους και έμεινε σε ξενοδοχείο.

Ο 26χρονης φέρεται να της έδωσε 2.550 ευρώ και ένα νέο iPhone 17 Pro, τα οποία εκείνη αρνήθηκε να κρατήσει και παρέδωσε στην αστυνομία, καθώς πίστευε ότι είχαν αγοραστεί με χρήματα της Ρος.

Κατά την έρευνα στο σπίτι της οικογένειας την 1η Αυγούστου, οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν ένα μεταλλικό αντίγραφο πιστολιού τύπου Glock και ένα μαύρο στρατιωτικού τύπου μαχαίρι.

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