Σύλληψη δημάρχου για τη φωτιά στη Βοιωτία: «Στη δικαιοσύνη δεν χωρούν Ιφιγένειες»

Η υπεράσπιση περιμένει τη λήψη του πλήρους φακέλου της δικογραφίας, για να απαντήσει αναλυτικά και θεσμικά στις κατηγορίες

Η φωτιά στη Βοιωτία προκάλεσε τεράστιες ζημιές και αποδόθηκε σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από ταλάντωση αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Αρχές συνέλαβαν δύο ανθρώπους για τη φωτιά στη Βοιωτία: Τον εργολάβο που κατασκεύασε το δίκτυο και τον Δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και η εταιρία του είχε κατασκευάσει μέρος του έργου.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο. Μετά τη μελέτη των πρώτων στοιχείων, ο συνήγορος υπεράσπισης του Δημάρχου Στυλίδας, ο Γιώργος Δούμας, προχώρησε σε μια σκληρή δήλωση στο LamiaReport, για την εμπλοκή του εντολέα του, ξεκαθαρίζοντας συγχρόνως πως δεν προκύπτει καμία απολύτως ευθύνη για εκείνον στην ελλιπέστατη – όπως τη χαρακτήρισε – δικογραφία.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «εκ της μελέτης των όσων στοιχείων και εγγράφων υπάρχουν εις την ελλιπέστατη σχηματισθείσα δικογραφία, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν έστω και με κατ’ εικασία σε ευθύνη του εντολέα μου, Δημάρχου Στυλίδας Γιάννη Αποστόλου.

Στην ελληνική δικαιοσύνη δεν χωρούν, ούτε πρέπει να χωρούν Ιφιγένειες στον βωμό των όποιων συμφερόντων και επιδιώξεων».

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ανάκρισης, με την υπεράσπιση να αναμένει τη λήψη του πλήρους φακέλου της δικογραφίας, για να απαντήσει αναλυτικά και θεσμικά απέναντι στις κατηγορίες, εμμένοντας στην πλήρη αθωότητα του Δημάρχου.

Πηγή: newsit.gr