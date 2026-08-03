Άρης: Πάτησε Θεσσαλονίκη ο Μιρ

Ο Ράφα Μιρ πάτησε στο αεροδρόμιο Μακεδονία για λογαριασμό του Άρη

Ο Ράφα Μιρ βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, ώστε να τακτοποιηθούν οι διαδικασίες για την ένταξή του στο ρόστερ του Άρη.

Οι άνθρωποι των «κιτρινόμαυρων» υποδέχθηκαν τον 29χρονο Ισπανό επιθετικό λίγο στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Η άφιξη του σηματοδοτεί την πρώτη έξοδο του από την Ισπανία μετά από μια πενταετία, με τελευταίο σταθμό του στο εξωτερικό τη θητεία του στην Premier League με τη Γουλβς.

Ο Μιρ θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στα εργομετρικά τεστ, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στα γραφεία της ΠΑΕ Άρης, όπου θα διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες του συμβολαίου του.