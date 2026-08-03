Aναβλήθηκε ο αγώνας του Τσιτσιπά

Η συνεχής βροχόπτωση στο Μόντρεαλ έχει κάνει άνω-κάτω το πρόγραμμα του National Bank Open και ένα από τα «θύματα» είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επρόκειτο να αναμετρηθεί με τον Αμερικανό Μάρτιν Νταμ (Νο.100) και ο αγώνας τους θα έκλεινε το πρόγραμμα στο κεντρικό γήπεδο, περίπου στις 3.30-04.00 τα ξημερώματα της Τρίτης (4/8).

Λόγω της κακοκαιρίας, ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί κανένας αγώνας μέχρι στιγμής στην καναδική πόλη (τα πρώτα ματς είναι στο ξεκίνημά τους), οπότε άρχισαν οι αναβολές.

Ο Στεφ, λοιπόν, καιρού επιτρέποντος θα κάνει την πρεμιέρα του αύριο (4/8) και ο νικητής θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τον Ζοάο Φονσέκα.