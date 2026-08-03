Στο μεικτό διπλό της Νέας Υόρκης η Σάκκαρη

Το όνομα της Μαρίας Σάκκαρη περιλαμβάνεται στην ανανεωμένη entry list του μεικτού διπλού στο US Open.

Συγκεκριμένα, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα συνεργαστεί με τον Ρώσο Καρέν Χατσάνοφ στο event που θα διεξαχθεί πριν την έναρξη του μονού.

Σε ό,τι αφορά τις άλλες προσθήκες στη λίστα, ξεχωρίζουν η συνεργασία της Ελίνα Σβιτολίνα με τον σύζυγό της Γκαέλ Μονφίς, της Κέιτι Μπόουλτερ με τον σύζυγό της Άλεξ Ντε Μινόρ, της Καρολίνα Μούχοβα με τον Γιάκουμπ Μένσικ και της Βίνους Γουίλιαμς με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ (!).

Η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής λήγει στις 17 Αυγούστου. Τότε, οι έξι ομάδες με την υψηλότερη συνδυασμένη κατάταξη στο μονό εκείνης της χρονικής στιγμής θα εξασφαλίσουν απευθείας την είσοδό τους στο κυρίως ταμπλό. Οι υπόλοιπες οκτώ θέσεις θα δοθούν με wild card, οι οποίες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Δύο ακόμη ομάδες θα προκριθούν στο κυρίως ταμπλό μέσω του προκριματικού ταμπλό των οκτώ ομάδων, το οποίο θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Το ταμπλό των προκριματικών θα αποτελείται από έξι ομάδες που θα εισέλθουν απευθείας και δύο που θα λάβουν wild card.

Το μεικτό διπλό θα διεξαχθεί από 24 ως τις 26 Αυγούστου στο USTA Billie Jean King National Tennis Center. Οι αγώνες των δύο πρώτων ημερών θα είναι ανοιχτοί στο κοινό με ελεύθερη είσοδο και θα φιλοξενηθούν στα γήπεδα Grandstand και Louis Armstrong Stadium, αντίστοιχα.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό στο μονό ξεκινούν στις 30 του μήνα.

Η entry list: