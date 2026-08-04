Περισσότερα από 7000 στρέμματα κάηκαν στην φωτιά στην Αιγιάλεια

Δείτε τους χάρτες του Copernicus

Περισσότερα από 7000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στην περιοχή Πανόραμα και Νεραντζιές του δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με τα στοιχεία από την Υπηρεσία Copernicus. Ειδικότερα, η πληγείσα έκταση ανέρχεται σε 7.264 στρέμματα.

Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping , κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό την παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Πηγή: newsbomb.gr