Σοκ και θλίψη στον παγκόσμιο στίβο: «Έφυγε» στα 21 της η Νατάσα Γουόρντ!

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε ο κλασσικός αθλητισμός στο άκουσμα της είδησης του θανάτου της νεαρής αθλήτριας των μεσαίων αποστάσεων, Νατάσα Γουόρντ.

Η Αυστραλή αθλήτρια άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 21 ετών, με την Ομοσπονδία Στίβου της Νέας Νότιας Ουαλίας, να επιβεβαιώνει την τραγική είδηση.

Τα αίτια του θανάτου της νεαρής αθλήτριας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, με την Ομοσπονδία να ζητάει στην ανακοίνωσή της σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειάς της.

Η Γουόρντ αγωνιζόταν κυρίως στα 400, 800 και 1.500 μέτρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα αυστραλιανών μέσων είχε συμμετάσχει στο Αυστραλιανό Πρωτάθλημα του 2024, όπου βρέθηκε αντιμέτωπη με αθλήτριες όπως οι Ολυμπιονίκες, Μόργκαν Μίτσελ και Κλόντια Χόλινγκσγουορθ.

Ο θάνατος της Νατάσα Γουόρντ έρχεται λιγότερο από δύο μήνες μετά τον θάνατο της 25άχρονης Αυστραλής αθλήτριας στίβου, Τζέμα Στέιπλετον, η οποία σκοτώθηκε σε δυστύχημα με σκούτερ, κατά τη διάρκεια διακοπών με την οικογένειά της, στην Ταϊλάνδη.